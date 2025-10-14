İstanbul’un Fatih ilçesinde, turistleri ağına düşüren hırsızlar, bozdurulmak istenen paraları kontrol ediyormuş gibi yaparak ’tırnakçılık’ yöntemiyle çaldı. İran uyruklu 1’i kadın 3 şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ekim Çarşamba günü Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Topkapı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lübnan uyruklu turist Y.K.’nın bin 400 dolar parası, ’tırnakçılık’ yöntemiyle çalındı. Şüphelilerin para bozdurmaya çalışan turistin parasını kontrol eder gibi yaparken çaldıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin İran uyruklu K.A. (56), A.A. (27) ve S.K. (25) olduğu belirlendi.

Zincirleme hırsızlık yapmışlar

Şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin 3 Mart 2025’te Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan mağazada Özbekistan uyruklu turist S.S.’nin 4 bin dolarının çalınması, 9 Nisan 2025’te Macar Kardeş Kardeşler Caddesi’nde Tunus uyruklu turist S.B.S.’nin 500 eurosunun çalınması, 10 Kasım 2024’te Fatih Sultanahmet Meydan’ında Ürdün uyruklu turist H.O.’nun bin 400 dolar parasının çalınması ve 20 Temmuz 2024’te Uzun Çarşı Caddesi’nde mağdur M.A.’nın bin 400 dolarının çalınması olaylarının failleri olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların para bozdurmak isteyen turistlerin paralarını el çabukluğuyla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.