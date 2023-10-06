Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bölgenin en kapsamlı ve donanımlı merkezi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde bini aşkın öğrenciyi ağırladı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde bini aşkın öğrenciyi konuk etti. Bakımevine gelen öğrenciler çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Can dostlarıyla vakit geçirerek eğlenceli anlara tanıklık eden öğrenciler bu anları fotoğrafladı ve görenlerin içini ısıtan bir görüntü ortaya çıktı. Bölgenin en büyük bakımevinde uzman veterinerler, öğrencilere tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini aşama-aşama anlattı. Can dostlarının güvende ve emin ellerde olduğunu gören öğrenciler, hayvanlara yaklaşım konusunda küçük bir eğitim aldı. Ziyaret boyunca hayvan cinsleri, çeşitler hakkında da bilgi edindi. Hayvan hakları gününde uzmanlar, kuduz vakalarına ve gösterilmesi gereken hassasiyete dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimizde bini aşkın öğrenciyi misafir ettik, onlara tedavi ve rehabilitasyon öyküsüyle tanıştırdık. Çocuklarımızın hayvan sevgisini kazanması ve hayvanlara yaklaşım bilincine sahip olması çok önemli bir konu. Biz de minik dostlarımıza bölgemizin en büyük merkezinde onlarla bir gün imkânı sunuyor ve bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Sakarya’mızda yaralı bir can dostu gördüğümüzde lütfen bize ulaşın ve gerekli süreci başlatalım” denildi.