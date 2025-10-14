Pakistan İslam Cumhuriyeti Devlet Akademisi’nden bir grup heyet, Türkiye’deki mahalli idarelerin nasıl çalıştığını görmek için Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye personeli tarafından Pakistanlı konuklara yerel yönetimlerin çalışmaları üzerine sunumlar yapıldı.

Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bağcılar Belediyesi’ni Pakistan İslam Cumhuriyeti Devlet Akademisi’nden gelen bürokratlardan oluşan heyet dün ziyaret etti. Heyette Pakistan Devlet Yönetim Hizmetleri, Dış İşleri Bakanlık Grubu, Enformasyon Grubu, Sayıştay Grubu, Devlet Yönetim Hizmetleri, Polis Hizmetleri Grubu, Devlet Hazine Hizmetleri, Gümrük Hizmetleri yer aldı.

Tecrübe paylaşımında bulunuldu

Belediyeye gelen 13 kişilik heyeti birim müdürleri ve yetkililer karşıladı. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir araya yetkililer, müdürlükler bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar konusunda sunum yapıldı. Daha sonra misafirler, belediyenin çalışmalarını yerinde görmek ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla birimleri gezdi. Belediye personeli de konuklarla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

"Güzel ve yararlı ziyaret oldu"

Pakistanlı heyeti ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Pakistan’ın bizim için yeri özeldir. Kendilerini belediyemizde konuk ettik. Çok güzel ve yararlı ziyaret odluğunu düşünüyorum. Yerel yönetim adına projelerimiz hakkında bilgi edindiler. Müdürlüklerimizi de gezip çalışmalarımızı yerinde gördüler" dedi. Pakistanlı heyet de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Yıldız’a ve personele teşekkürlerini iletti.