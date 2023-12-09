11 Aralık 2004’te kurulan İstanbul Modern yeni müze binasında, 19. yaşını kutluyor. Müze bugüne kadar 9 milyon ziyaretçi ağırlarken, 900 bine yakın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturduİSTANBUL ( İGFA) - İstanbul Modern, 19. yılını geride bıraktı. 2004 yılındaki açılışından bu yana 77 koleksiyon ve süreli sergi, 42 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştiren müzede, 900 bine yakın çocuk ve genç 1000’in üzerinde ücretsiz eğitim programına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema'da 422 film programı ile 4 binin üzerinde film gösterimi gerçekleştirildi.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin 19. yaşını kutlayan mesajında, “İmzasını taşıyan müze ve sanat kurumlarının o kentin simge yapılarından biri haline geldiği mimar Renzo Piano tasarımı bir müzeyi Cumhuriyetimizin 100. yılında kentimize ve ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 yılı geride bırakıp, 20. yıla yürüdüğümüz günlerde, sunduğumuz hizmetlere özel olarak tasarlanan yeni binamız gerek mekânsal nitelikleri ve altyapısı gerek teknolojisi gerekse ziyaretçiyi odağına alan özellikleriyle uluslararası bir çekim merkezi olarak kentimize değer katacak” dedi.

Müze mimarisinde dünya çapında bir uzmanlık ve deneyime sahip olan Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlanan yeni binası yurtiçi ve dışında yoğun ilgi gören İstanbul Modern’in 4 Mayıs 2023’te ziyarete açılan yeni binası 500 bin kişi ağırladı.