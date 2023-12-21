Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi olan İstanbul Modern, ilk olarak 1987 yılında kurulma süreci başlamıştır. Ancak müze 20 yıla yakın bir çalışma süresi sonra 2004 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Karaköy’de yer alan müze birkaç antreponun düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. İstanbul’da kesinlikle gidilmesi gereken müzelerden olan İstanbul Modern Sanat Müzesi hakkında bilgilere göz atalım.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Hakkında Bilgi

İlk olarak 1987 yılında serginin olması ve çok fazla ilgi görmesi ile İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının kurucusu Dr. Necat Eczacıbaşı, İstanbul’da daimi bir sanat müzesi oluşturmak için işe koyuldu. Daha sonradan uzun bir arayış sonucunda Haliç üzerinde yer alan feshane, çağdaş modern sanat müzesine dönüştürüldü. Dönüştürülen müze 1991 yılında en büyük İstanbul bienaline ev sahipliği yapmıştır. Her ne kadar çok uğraşılsa da en son olarak Karaköy limanda yakınlarında yer alan gümrük antreposu ile tekrardan faaliyete girdi. Müze içerisinde sergilenen ana koleksiyonlar müzenin kurucusu olan Eczacıbaşı Ailesi’ne aittir. Müzede heykellerden, ilginç fotoğraf çalışmalarına, soyut resimlerden, manzara resimlerine ve siyah beyaz çalışmalar yer almaktadır. Kısacası Türkiye’nin 20.yüzyılından kalma pek çok eseri burada sergilenmektedir.

Müzeye girer girmez sizleri sergiler karşılıyor. Burada bulunan eserler sürekli değil süreli eserlerdir. Dünyanın pek çok yerinden gelip burada ziyaretçiler ile buluşturuluyor. Ayrıca müzede sadece sergiler yok içerisinde ücretsiz eğitim programları, kütüphane ve sinema salonu yer alıyor. Buraya devamlı olarak gittiğinizde farklı eserler ile karşılaşacaksınız.

İstanbul Modern Sanat Müzesi, Türkiye’nin sanatsal üreticiliğini insanlarımıza ulaştırmak ve kültürel kimliğini Dünya’ya göstermek üzere sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan bir müzedir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi’ne Nasıl Gidilir ?

Beyoğlu ilçesinin Nusretiye Camii’nin arkasında limanda yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesi’ne ulaşım oldukça kolaydır ve çok fazla ulaşım seçeneği bulunmaktadır.

İlk olarak özel araç ile gidecekseniz, Beşiktaş yolu üzerinden Eminönü yönüne doğru sahil boyunca devam ettiğinizde Tophane’ye varacaksınız daha sonra müze hemen sol tarafta yer almaktadır.

Toplu taşıma araçları ile gidecekseniz, Tophane tarafına giden otobüs ve tramvay ile gidebilirler. Metrobüs ile gidecekler Cevizlibağ ya da Zeytinburnu duraklarında inip Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’na binip Tophane durağında inip rahatça ulaşabilirler.

Anadolu yakasından gelecek olanlar ise Karaköy vapuruna binip indikten sonra 5 dakikalık yürüme mesafesi sonrasında kolayca gidebilirsiniz.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Adres

Müzenin Adresi: Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo 4, Karaköy / İstanbul

İstanbul Modern Sanat Müzesi Telefon

Müzeye bu telefon üzerinden ulaşım haber alabilirsiniz: (0212) 334 73 00

İstanbul Modern Sanat Müzesi Ziyaret Saatleri

İstanbul Modern Sanat Müzesi, Pazartesi günleri hariç tüm günler açıktır. Ancak Kurban, Ramazan bayramları ve Yılbaşının ilk günü kapalıdır. Ayrıca müze Perşembe günleri sabah saat 10:00′da açılıyor. Kapanış saati ise akşam 20:00‘dır.

Açılış Kapanış 10.00 18.00

İstanbul Modern Sanat Müzesi Giriş Ücretleri 2019

Tam: 32 TL İndirimli (Öğrenci, Öğretmen,Emekli ve 65 Yaş Üstündekiler): 18 TL Gruplar (10 kişi ve üzeri): 25 TL Yabancı Ziyaretçiler : 60 TL Yabancı Gruplar (10 kişi ve üzeri): 45 TL

Sinema Gösterim Ücretleri

İstanbul Modern Sinema: 18 TL İstanbul Modern ziyaretçilerine ve üyelerine : ÜCRETSİZ

Müze, 12 yaş altındaki çocuklara,engelli vatandaşlara ve , ICOM, CIMAM, MMKD Kart sahiplerine ücretsizdir. Ayrıca müze,Salı günleri saat 4.00 – 18.00 arası, 18 – 25 yaşındaki, Türkiye’de yaşayan gençlere ücretsizdir

Perşembe günleri müze Türkiye’de yaşayan tüm ziyaretçiler için ücretsizdir.