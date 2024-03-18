İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni uçuş destinasyonlarıyla küresel ağını genişletmeye devam ediyor. Pegasus Havayolları, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen’den Mısır’ın başkenti Kahire’deki Sphinx havalimanına uçmaya başladı.

Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan, 2023 yılını tüm zamanların yolcu trafiği rekoru ile tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni rotalar ile küresel ağını genişletiyor. Pegasus Havayolları’nın 15 Mart 2024’te saat 23:00’te gerçekleştirdiği uçuşla başlayan İstanbul Sabiha Gökçen (SAW)- Kahire Sphinx (SPX) seferleri salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri olmak üzere haftada beş kez karşılıklı olarak gerçekleşiyor.

Sphinx Havalimanı, Kahire’nin batısındaki Giza şehrine yakınlığıyla özellikle piramitlerin bulunduğu Eski Mısır Kraliyet Mezarlığı ve antik anıtları görmek isteyenlerin tercih ettiği bir varış noktası. Bu yeni rota, Sabiha Gökçen’in Mısır’daki, Kahire (CAI), İskenderiye, Hurgada ve Sharm el Şeyh’ten sonra 5. destinasyonu. Sphinx bağlantısı, iş ve tatil amaçlı seyahatler için büyük konfor, kolaylık ve avantajlı fiyat seçenekleri sunuyor.

Kısa süre önce kullanılmaya başlanan ikinci pisti ile kapasitesini artıran Sabiha Gökçen halihazırda 40 iç hat, 124 dış hat bağlantısı ile 54 ülkede toplam 164 destinasyona hizmet veriyor. Sabiha Gökçen, 2024’ün ilk aylarında da yolcu sayısını artırarak rekor kırmaya devam ediyor.

“Dünyanın iki kadim şehrini ikinci kez birbirine bağlıyoruz”

ISG İcra Kurulu Başkanı (CEO) Serhat Soğukpınar, “Ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘Şehrin Havalimanı’ olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı, tarihi, kültürü, doğal güzelliği, ticaret ve eğitim imkanlarıyla İstanbul’umuzu dünya ile bağlayan önemli noktalardan biri. Pegasus’un başlattığı uçuşlarla kültür ve antik tarihi bakımından dünyanın sayılı yerleşimlerinden biri olan Mısır’daki 5. destinasyonumuz Sphinx bağlantısının, her iki uçta pek çok yolcuya kolaylık ve konfor sağlayacağına inanıyoruz. Yeni iş birlikleriyle destinasyon sayımızı artırmaya ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” değerlendirmesini yaptı.