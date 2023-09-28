İstanbul Valisi Davut Gül, Şirinevler’deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1’i ağır 4 kişinin de yaralandığı açıkladı. Vali Gül ayrıca şiddetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Bahçelievler’de 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül de patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, Bahçelievler ilçemizde bir apartmanın 5. katında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Yangını itfaiyemiz söndürdü. Apartmanda yaşayan aileleri kamu misafirhanelerinde tahliye ettik. Bununla ilgili diğer apartmanlardaki ziyan ve zarar da devam ediyor. Hem hastane boyutuyla hem de olay yeri inceleme boyutuyla incelemeler devam ediyor. İlk belirlemelere göre, doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor. Mutfak kısmında patlama meydana gelmiş. Uzmanlar inceliyor. Maalesef ağır yaralı olan bir vatandaşımız daha vefat etti. Vefat sayısı 2’ye çıktı. 1’i ağır 3’ü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşımız da yaralanmıştır" dedi.

Vali Gül’den vatandaşlara sel uyarısı

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşabilecek sele karşı vatandaşları uyaran Vali Gül, "Dün de uyardık bugün de uyarıyoruz. İstanbul yarın öğlene kadar yoğun yağış alacak. Özellikle sel basma riski olan bölgelerde vatandaşlarımızın bulunmaları, varsa araç ve benzeri taşınırlarını taşımaları, bodrumda kalmamaları yönünde uyarıyoruz. Konaklama ile ilgili problemi olan vatandaşlarımız 112’yi arayabilirler. Çünkü geçmişte su bastıysa yine su basabilir. Bütün kurum ve kuruluşlar şu anda görevlerinin başında. Vatandaşlarımız da duyarlı olursa memnun oluruz" dedi.