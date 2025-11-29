Beşiktaş Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Ten Rengi" tiyatro oyununu Ortaköy Kültür Merkezi’nde sahneledi.
Beşiktaş Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği "Dünden Bugüne Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" paneli ve "Nöbetteyiz" eyleminin ardından "Ten Rengi" tiyatro oyununu Afife Jale Sahnesi’nde izleyiciyle buluşturdu. Gösterime özellikle kadın izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Oyundaki performansıyla Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde 2023-2024 Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü alan Müge Saut’un rol aldığı "Ten Rengi"; öldürülen bir psikologun hikayesi üzerinden başlıyor; ardından başka kadınların hikayeleriyle birleşiyor.