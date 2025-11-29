Tekirdağ’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü binası ile Marmaraereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi binasının temel atma törenine katıldı.

Bakan Göktaş konuşmasında, "Bugün, Tekirdağ’ın sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek iki önemli yatırımın temelini atmak üzere bir aradayız. Yeni İl Müdürlüğü binamız ve Sosyal Hizmet Merkezimizle, hizmet kapasitemizi artıracak, daha modern ve işlevsel bir yapıyla sahada var olacağız. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezi ile, özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirecek güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağlayacağız. Yeni hizmet yatırımlarımızın Tekirdağ’a ve Tekirdağlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sosyal devletin gücü ve dönüşümü

Bakan Göktaş, son 23 yılda Türkiye’nin dört bir yanında sosyal hizmetler alanında köklü değişim ve güçlü bir dönüşüm gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu dönüşümün merkezine insanı, aileyi ve toplumsal huzuru yerleştirdik. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonuyla, hizmet siyasetini toplumun tüm kesimlerine dokunan bir güç haline getirdik. Çünkü biliyoruz ki, sosyal devlet sadece bir hizmet mekanizması değil; gönüllere değen, hayatı kolaylaştıran ve ihtiyaç anında vatandaşının yanında duran bir dayanışma iradesidir" ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet modelleri ve yatırımlar

Bakan, "Sosyal desteğin daha erişilebilir, hızlı ve sürdürülebilir olması için yeni modeller geliştirdik. Engelli bireylerden yaşlılara, çocuklardan ailelere uzanan geniş bir yelpazede hizmet kapasitemizi güçlendirdik. Ve bugün, her şehirde yükselen yeni merkezlerimizle kurumsal kapasitemizi sürekli büyütüyoruz. Bugün daha hızlı erişen, daha etkin çalışan sosyal hizmet yapımızla; dayanışmayı büyüten, geleceği güvenle kuran bir Türkiye’yi adım adım inşa ediyoruz" dedi.

Tekirdağ’a 9,5 milyar liralık yatırım

Bakan Göktaş, Tekirdağ’da aile ve sosyal hizmetler alanında gerçekleştirilen 9,5 milyar liralık yatırım ve desteğin şehre güç, vatandaşlara güven verdiğini belirterek, "Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an, hep birlikte temellerini attığımız il müdürlüğü binamızla Tekirdağ’da sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini artıracağız. Sosyal Hizmet Merkezimizle, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vereceğiz" dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kapsayıcı Sosyal Destek Ağı

Bakan Göktaş, "Her yaş grubuna hitap eden, kadınlardan çocuklara, yaşlılardan engelli kardeşlerimize kadar toplumun her kesimine hitap eden güçlü ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı kuracağız. 100 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezi, hem bakım ve tedavi hizmeti veren bir sağlık yapısı hem de sosyal ve kültürel faaliyet alanı sunan bir yaşam kompleksi olarak tasarlandı. Böylece, yeni merkezimizle bakım ve destek hizmetlerini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve ailelerine destek olacağız" dedi.

2025 Aile Yılı ve Toplumsal Dayanışma

Bakan, "Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 Aile Yılında, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İnsana yatırım, geleceğe yatırım

Konuşmasını sürdüren Göktaş, "Tekirdağ’a kazandırdığımız her yatırım, aileyi güçlendiren, toplumu geleceğe taşıyan güçlü bir sosyal politika hamlesidir. Biz istiyoruz ki, çocuklarımız güvenle büyüsün. Kadınlar, sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alsın. Yaşlılarımızın hayatla bağı güçlensin. Engelli vatandaşlarımız hayatlarını kolaylaştıran bir sosyal düzende var olsun. Bunun için çalışıyoruz. Zira bir toplumun en büyük sermayesi insanıdır. İnsana dokunan her hizmet, ülkenin geleceğine atılmış sağlam bir temeldir. Bugün Tekirdağ’da temellerini attığımız bu yapılar bunun somut bir göstergesidir. Hep birlikte, sosyal devlet anlayışımızın sahadaki gücünü büyütmeye devam edeceğiz. Bu şehre değer katacak eserler kazandıracağız. Bu duygularla sözlerime son verirken hizmetlerimizin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temelini attığımız yeni hizmet binalarımızın tekrar Tekirdağ’a, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.