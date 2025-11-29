Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nin-3. katında yer alan otopark alanını yenileyerek güvenli ve 7 gün 24 saat kullanılabilir bir otopark olarak hizmete açtı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Yaşanabilir bir Beşiktaş için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyerek projeyi duyurdu.

Cumartesi Pazarı’nın yenilenme süreciyle birlikte bölgede artan otopark ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Beşiktaş Belediyesi, pazar yerinin karşısında bulunan Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nin -3. katında yer alan alanı otopark olarak düzenledi ve vatandaşların kullanımına sundu.

Yeni otopark, 72 araç kapasiteli, 7 gün 24 saat açık, güvenli, rahat ve erişilebilir bir park imkanı sunuyor. Otopark dijital ödeme sistemleri ile daha pratik bir kullanım imkanı da sağlanıyor.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi Pazarımızla ilgili yaptığımız bilgilendirmenin ardından otopark konusunun sizler için ne kadar önemli olduğunu gördük. O nedenle pazardaki düzenlemelere paralel şekilde, belediyemize ait bu alanı otopark olarak hizmete açtık. 72 araç kapasitesiyle, 7/24 açık, güvenli ve kolay ulaşılabilir bir otoparkı komşularımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepimizin ortak arzusu daha yaşanabilir bir Beşiktaş. Bu doğrultuda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte sizden gelen her görüşü dikkatle dinliyor, ciddiyetle ele alıyoruz; geri bildirimleriniz ve desteğiniz bizim için çok kıymetli."