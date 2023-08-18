İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü’nde incelemelerde bulundu. Vali Gül’e Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşlik etti.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü’nü ziyaret etti. İlçede bir dizi incelemelerde bulunan Gül’e Beylikdüzü Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra ilçe protokolü de eşlik etti.

İlk olarak Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Vali Gül, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında Vali Gül’e afetlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geliştirilen Modüler Yaşam Evi ve Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nu tanıttı. Başkan Çalık, Beylikdüzü’nü her türlü afete ve olumsuz doğa olaylarına karşı hazır hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

İstanbul’u bekleyen deprem riskine değinen Başkan Çalık, “Afet, afet olduktan sonra üstesinden geleceğimiz bir şey değil. Onu felakete döndüren, yöneticilerin almadığı tedbirlerdir. Biz de mümkün olduğunca Sayın Kaymakamımız ve ilçe yöneticilerimizle kentimizi nasıl dirençli hale getirebilirizin gayreti içerisindeyiz. Afetin ne zaman olacağı belli değil. 39 ilçenin eş güdüm içinde olması, doğru örneklerin diğer ilçelere de sirayet etmesi açısından çok önemli. İstanbul’da 16 milyon insanımızla yaşayacağımız afet Kahramanmaraş’taki deprem gibi olmaz. Emin olun biz o bölgelere çok rahat ulaşırız ama tüm Türkiye bir araya gelse İstanbul’u ayağa kaldıramayabilir. Biz hazırlık yaparsak en azından bize gelecek olan desteklerin sevk ve idaresi yapılabilir. Biz buna ilişkin çalışmayı sayın kaymakamımızla birlikte ilçemizde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. İlçe ölçeğinde afet lojistik depo alanlarından barınma alanlarına varıncaya kadar bütün detayları diğer belediye başkanlarımızla ve kaymakamlarımızın da olduğu toplantıda sunmayı arzu ediyoruz. Afetlere hazırlık noktasında siyaset üstü toplantıların bir an önce başlaması lazım. Ben meslek insanıyım emin olun İstanbul’un afet sonrası beni çok ürkütüyor. Öylesi simülasyonlar aklımdan geçiyor ki yaşamış olduğunuza sevinemezsiniz. Bunun için iyi hazırlık yapmalıyız. Biz Beylikdüzü’nde yüzde yüz tamamlamadık ama bir niyet ortaya koyduk. Bir afet modeli koyduk ortaya. Bunu daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Bu konuda davetlerinizi bekleyeceğiz Sayın Valim. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.