İstanbul Atlas Üniversitesi ve ABD Virginia Commonwealth Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre, çift diploma, lisans, yüksek lisans ve doktora programları arasında ortak projeler yürütülecek. İstanbul Atlas Üniversitesi öğrencileri dört yıllık eğitimlerinin ardından eğitimlerine bir yıl ABD’de devam edebilecek.

Vadi Kampüs’te gerçekleştirilen törende İstanbul Atlas Üniversitesi ve ABD Virginia Commonwealth Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş ve Virginia Commonwealth Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Azim Eskenderian tarafından imzalanan protokol iki üniversite arasında bilimsel çalışmaların yanı sıra öğrencilere bir yıl ABD’de eğitim görme olanağı sunacak.

Dr. Yusuf Elgörmüş: “İnsanlığa güzel hizmetler vermek için organik iş birliği olacak”

Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında pek çok üniversite ile önemli anlaşmalar yaptıklarını, bu üniversitelerden birinin de Virginia Commonwealth Üniversitesi olduğunu belirten Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, üniversite ile yeni dönemde hem çift diploma hem de yüksek lisans, doktora programları açısından sıkı iş birliği yapacaklarını kaydetti. Dr. Elgörmüş, “Bu kapsamda akademik ve öğrenci değişimi yapacağız. Birlikte projeler üreteceğiz. Her iki üniversite gelecekte çok güzel organik ilişkiler geliştirerek kardeş üniversiteler olarak insanlığa güzel hizmetler vermek ve iyi gençler yetiştirmek üzere organik bir iş birliği yapacak” dedi.

Azim Eskenderian: “İstanbul Atlas Üniversitesi öğrencileri üniversitemizde eğitim alacak”

Virginia Commonwealth Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Azim Eskenderian da anlaşmanın önemini vurgulayarak, “Mühendislik alanında öğrenci değişimi sunacağız. Üniversite olarak güçlü üniversitelerle kıtalararası iş birlikleri gerçekleştirmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Atlas Üniversitesi ile partner olmaktan son derece mutluyuz. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında da beraber projeler yürüteceğiz. Bu iş birliği kapsamında İstanbul Atlas Üniversitesi’nden öğrencilerin üniversitemize gelecek olmasından ve eğitim almasından mutlu olacağız. Öğrencilerin üniversitemize gelip eğitim alması iş birliğinin en güzel örneği” diye konuştu.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak: “İş birliği artarak devam etmeli”

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Virginia Commonwealth Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin çok önemli olduğunu belirterek bu iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Erdem Topsakal: “Ağustos ayında dört öğrenci master programına başlayacak”

Virginia Commonwealth Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Topsakal da, “İstanbul Atlas Üniversitesi ile yaptığımız anlaşma, 4 + 1 dediğimiz yani lisansı Atlas Üniversitesi’nde tamamlayıp ABD’ye gitmeyi ve bir yıl içerisinde master almayı içeriyor. Daha sonra 2+2 yani Dual Degree programlarının yanı sıra doktora sonrası araştırma programları ile ilgili de planlarımız var. Bunlar üzerinde de çalışmaları başlattık” dedi. İlk aşamada Mühendislik Fakültesi ile projeye başlayacaklarını belirten Prof. Dr. Erdem Topsakal, bunu daha da ilerletmek istediklerini kaydetti.

Projede ilk olarak 4 öğrencinin ABD’de master programına başlayacağını belirten Prof. Dr. Erdem Topsakal, “Mühendislik Fakültesinden dört öğrenci Ağustos ayında 4+1 programı kapsamında master programına başlayacak. Devamı da değişik programlarla beraber gelecek” dedi.

ABD’ye gidecek öğrenciler de törene katıldı

İmza töreni sonrasında Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Azim Eskenderian, Prof. Dr. Erdem Topsakal, imzalanan bilimsel protokol kapsamında ABD’ye gidecek öğrencilerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.