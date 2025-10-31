İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve TCK 191 kapsamında suç işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Sabah saatlerinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli olarak Eyüpsultan, Sultangazi ve Yalova’da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Şüphelilerin bazı adresleri “hücre evi” olarak kullandığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir organize suç örgütüne izin verilmeyeceğini vurgulayarak, “Bu şehir eşkIyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir.” ifadelerini kullandı.