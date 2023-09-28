Bursa’nın vitrini olan İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm için 2.etapta kalan son binanın yıkımı törenle gerçekleştirildi. Beşyol Kavşağı dönüş kollarının da yapılmasına fırsat tanıyacak projede 3 etapta depreme dayanıklı toplam 1315 konut, 118 ofis ve 148 dükkan inşa edilmiş olacak. Altıparmak’ta ilk kazmayı yıl sonunda vuracaklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz emlak fuarlarında daire satmak için kentsel dönüşüm yapmıyoruz" dedi. CHP İl Başkanı ve CHP’li yerel yönetimlere de yüklenen Başkan Aktaş, "Siz hiç kentsel dönüşüm konuşan CHP’li belediye gördünüz mü, inanın görmeniz mümkün değil. Şimdi yeni İl Başkanı sokağa yalanlarla çıkmış. Eğer bu şehre dair bir derdiniz heyecanınız varsa, kapım da gönlüm de, telefonum da 24 saat açık" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’nın depreme karşı daha dirençli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tamamlanan, devam eden ve projelendirilen dönüşümlerle Bursa’ya 10 bine yakın yeni konut kazandıracak. Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Yiğitler Kentsel Dönüşümünde hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Büyükşehir Belediyesi, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Hisar Bölgesi, Sıcaksu, Gaziakdemir, Akpınar 1050 Konutlar, Altıparmak, Karapınar ve Arabayatağı projeleriyle adeta bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattı.

İkinci etap başlıyor

Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak ‘plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle’ görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında 193 konut, 118 ofis ve 30 dükkânın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 103 konut, 77 ofis ve 13 dükkân, bölgenin dönüşümünde rezerv olarak kullanılırken, projenin ikinci etabının uygulanacağı alana kamulaştırma ve yıkımlar tamamlandı. Toplam 816 konut ve 81 dükkanın inşa edilecek ikinci etap alanında kalan son bina, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katıldığı törenle yıkıldı.

Ulaşıma nefes olacak

Alanda toplam 362 adet binada 954 adet bağımsız bölümün yıkımı tamamlanırken, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi aynı zamanda bölge trafiğine de nefes aldıracak. Beşyol Kavşağı dönüş kolunun yapılacağı alan da tamamen temizlenirken, imalata kısa sürede başlanacak. Böylelikle hem Bursa - İstanbul aksında hem Çelebi Mehmet Bulvarı doğu-batı aksında kesintisiz ve güvenli bir ulaşım sağlanmış olacak. Beşyol Kavşağı’nın tamamlanmasının ardından buradaki trafik ışıklarının kaldırılmasıyla, bölgedeki trafik akışı da hızlanmış olacak. İhalesi yapılan Beşyol Kavşağı’nın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Emlak fuarlarında satmak için yapmıyoruz"

Projenin ikinci etap alanında kalan binanın yıkım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arabasını, eşyasını yenilerken masrafa giren vatandaşların evlerini yenilerken de bazı masrafları göze alması gerektiğini kaydetti. Gerek BURKENT, gerekse de proje paydaşı müteahhitler aracılığıyla 12-13 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Biz emlak fuarlarında daire satmak için kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Tamamen dönüşüm yapabilmek için konut üretiyoruz ve tamamını kentsel dönüşümde kullanıyoruz. Biz Bursa’nın değişmesini ve dönüşmesini arzu ediyoruz. İnsanlarımız sağlıklı, güvenli binalarda otursun istiyoruz. Acilen depremle alakalı adımlar atmak lazım. Yıkmak zor iş. Kimsenin hayalleriyle oynamak gibi bir derdimiz yok. Biz gönüller yapmaya geldik. Ama takdir edersiniz ki 40-50 yıllık, hiçbir dayanımı olmayan, bir gün mezarımız olma ihtimali olan binaların acilen yıkılıp yenilenmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm yapan CHP’li belediye gördünüz mü?"

CHP’li yerel yönetimlere eleştiri getiren Başkan Aktaş, "Siz hiç kentsel dönüşüm konuşan CHPli belediye gördünüz mü, inanın görmeniz mümkün değil. Kentsel dönüşüm zor, sıkıntılı iştir. Vatandaşın beklentileri vardır. Kelime olarak bile yıkmak güzel değil. Yıkmak zordur. Seçim beyannameme de bütün söylediklerimde de Bursa’yı yıkarak güzelleştireceğiz dedik. Hamdolsun kimsenin hayalleri ile bu manada gerçeği ile oynamak gibi derdimiz yok. Biz gönüller yapmaya geldik. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesi gönül belediyeciliği. 40-50 yıllık hiç bir dayanımı kalmamış, bir gün bizim mezarımız olma ihtimali olan binaların acilen yıkılıp yenileri ile değiştirilmesi gerekir. Biz sadece bunu yapmıyoruz. Japon Kalkınma Ajansı ile birlikte şehrimizin bütün fizibilitelerini tamamlıyoruz. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel ve Mudanya’da başlatıp bitirdik. Yüzde 80’ler civarındayız. Kalan yüzde 20’si ile bitireceğiz. Hem zemin, hem bina kalitesi açısından gerekli çalışmaları yaptık. Bir taraftan da sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz.Biz Bursa’yı seviyoruz. Biz ülkeyi seviyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teşkilatlarımız meclis üyelerimizle bizim heyecanımız, derdimiz var. Bizim acilen bu şehrin dönüşmesiyle ilgili derdimiz var. Birileri konuşuyor, sokaklarda yalan ve yanlışlarla. CHP’nin yeni il başkanı düşmüş sokaklara. Bir kere de doğru söyleyin. Gökdere’de gittiler. İlçe Belediye Başkanı cevabı verdi. Dün de Değirmenönü’nde bizim yıktığımız binayla alakalı, vatandaşı misafirhaneye yerleştirmemize rağmen, götürüp poz vermişler. Götürüp poz vermişler. Eğer bu şehre dair bir derdiniz, heyecan ve öngörünüzü varsa, kapım da gönlüm de telefonum da 24 saat açık. İstediğiniz zaman gelin istediğiniz konuyu istişare edelim. Vallahi bunların böyle dertleri yok. Bunları derdi, Cumhur ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti ile" ifadelerini kullandı.

"Altıparmak’ta ilk kazma yıl sonunda"

Beşyol ilk etaptaki dairelerin yıl sonunda teslim edileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Altıparmak var sırada, çok kararlıyız. İnşallah yıl sonuna kadar ilk yıkımlara başlayacağız. "Burada birilerine rant sağlayalım, birilerini zengin edelim derdinde" değiliz. Vatandaşımızın huzuru, rahatı, onların geleceğinin daha güvenli olması, yeni yolların açılması için de bir önceliğimiz derdimiz var" şeklinde konuştu.

Altınova Mahalle Muhtarı Mehmet Karaoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgenin varoşluktan çıkmasına yardımcı olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından ikinci etap alanında kalan son binanın yıkımı da Başkan Aktaş’ın talimatıyla gerçekleşti.