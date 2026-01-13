İstanbul Valisi Davut Gül, 55 bin polis 7 bin jandarma personeli ile şehrin asayişini iyileştirme gayretinde olduklarını belirterek 2025 yılında asayiş ile alakalı eylemlerin yüzde 25.8 azaltıldığını, olayları faillerinin yakalanma ve aydınlatma oranının ise yüzde 98,7'den yüzde 99.6'ya çıktığını söyledi.

Medya Buluşması programında İstanbul'da 3 yıl içerisinde meydana gelen asayiş olaylarında sağlanan başarının istatistiki verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, valilik tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında medya yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Programda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul'da meydana gelen asayiş olaylarındaki istatistikleri ve iyileşme oranlarını paylaştı.

'Terör örgütlerine 3 bin 186 operasyon yapıldı. 5 bin 883 kişi yakalandı'

3 yılda terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Davut Gül, 'En önemli başlığımız terör örgütleri. Terör örgütlerine 3 bin 186 operasyon yapıldı. 5 bin 883 kişi yakalandı. Bunların 1249'u tutuklandı, 1008 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engellenen terör eylemlerine baktığımızda da 2023'te 9, 2024'te 4, 2025'te 2 eylem engellendi. Terör örgütlerinin finansmanıyla ilgili yapılan operasyonlarda ve ele geçirilen para miktarını görüyoruz. 2023'ten 2025'e yaklaşık olarak 10 kat arttı. 3 milyon 680 binde 40 milyon 152 bin Türk Lirasına çıktı. Bunlarla ilgili yapılan yakalanan ve tutuklanan kişiler ve adli kontrol alanlar yansıda görüldüğü gibi sizlere verilen bilgi notlarında var' dedi.

'2023'te 103 bin 410 olan suç sayısı, 2025 yılında 86 bin 524'e düşmüş'

3 yılda kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş olduğunu söyleyen Vali Davut Gül, 'Bir diğer başlığımız asayiş. Burada kişilere karşı işlenen 8 suç var. Ve 2023'te 103 bin 410 olan suç sayısı, 2025 yılında 86 bin 524'e düşmüş. Geçen senede 93 bin 339'du. Baktığımız da yüzde 16 kişilere karşı suçlara düştüğünü görüyoruz. Nedir bunlar, öldürme, cinayet, kasten öldürme yüzde 24, 20 düşmüş. Kasten yaralama yüzde 14 düşmüş, cinsel suçlar yüzde 23 düşmüş. Kişilerin huzur ve güvenliğini bozma yüzde 26 düşmüş. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 20 düşmüş. Ben konut dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 37 düşmüş. Burada bir diğer önemli nokta aydınlatma oranları. 2023'te 97.6'ken geçen sene 98.7'ye çıkmış. Bu sene de 99.6. Bu, şu demek: hemen hemen kişilere karşı işlenen suçların tamamı aydınlatılıyor. Ve bu aydınlatma oranları da yükseltiliyor. Asayiş, güvenlik olaylarına bizler istatistik olarak bakmıyoruz. Bunu gösterme sebebimiz bunu düşmüş olduğunu göstermek. Ortadan kalktı gibi bir iddiamız yok. İstanbul'da 16 milyondan fazla insan yaşıyor. Dolayısıyla da olumsuz örnekleri her zaman görebiliriz. Ama iki sene öncesine göre yüzde 16 düşmesi kolluk kuvvetlerimizin önemli bir başarısıdır' ifadelerini kullandı.

'Mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranlarında yüzde 23 artış olduğunu görüyoruz'

İstanbul'da mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş oranın Türkiye geneline göre daha iyi olduğunu söyleyen Vali Davut Gül, 'Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığınızda 9 önemli suçtan yüzde 42 düştüğünü görüyoruz. Şunu düşünebilirsiniz, acaba Türkiye genelinde ne kadar düştü? İstanbul'da, Türkiye geneline göre daha fazla düştü. Evet Türkiye genelinde bir iyileşme var. İstanbul'un ortalaması Türkiye geneline göre de daha iyi. 46 bin 858 olan rakam geçen sene 33 bin 646'ya düşmüş, bu sene de 26 bin 941'e düşmüş. Neredeyse yarı yarıya az azaldığını görüyoruz. Nedir bunlar, otodan hırsızlık yüzde 80'i azalmış, evden hırsızlık yüzde 60 azalmış, oto hırsızlığı yüzde 65 azalmış, motosiklet hırsızlığı yüzde 66 azalmış, kapkaç yüzde 83 azalmış, yankesicilik yüzde 65 azalmış. Burada aydınlatma oranlarına baktığımızda yüzde 23 artış olduğunu görüyoruz. Ne demek bu şu demek 2023'te mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 75.9'u tespit ederken şimdi 93.6'sını tespit edebiliyoruz. Amacımız yüzde 100'ü tespit etmek' diye konuştu.

'İster cana karşı ister mala karşı işlenen suçlar da amacımız yüzde 100 aydınlatma oranı ve yüzde 100'de engelleme'

Asayiş olaylarını bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Vali Gül, 'Asayiş olaylarında ister cana karşı ister mala karşı işlenen suçlarda amacımız yüzde 100 aydınlatma oranı ve yüzde 100'de engelleme. Bu düşüşün önemli bir sebebi baktığımızda yakalamanın yükseldiğini görüyoruz. Adam narkotik maddeden aranıyorsa, kasten öldürmeden aranıyorsa, hırsızlıktan aranıyorsa bunu yakalamadığımızda ikinci, üçüncü, beşinci 15'inci suçu işlemeye devam edecek. 2023'te 20 bin 933 kişi yakalamışken 2024'te 26 bin 672, 2025'te de 28 bin 24 kişi yakalandı. Her yakaladığımız kişi aslında sokakta işlenecek bir suçun önüne geçmiş oluyor. Bu anlamda önleyici ve aslı işimizi yapmış oluyoruz. Adam ruhsatsız silahla geziyorsa suç işleme ihtimali yüksek. Dolayısıyla da bunu yakalamadığımızda ya kasten adam öldürme artacak ya da yaralama yağma meydana gelecek. Buna benzer bir suçta kullanacak. Önleyici çalışmalarda da büyük başarılar sağlanıyor. Yakalanan silah sayısı 16 bin 274'ten 17 bin 70'e, yakalanan kişi sayısına baktığımızda da 19 bin 251'den 16 bin 701'e düştüğünü görüyoruz' dedi

İstanbul'da ruhsatsız silah sayısı ve ruhsatsız silah kullanan sayısında azalma olduğunu söyleyen Vali Gül, 'Yakalanan silah sayısı 16 bin 274'te 17 bin 70 oldu. Yakalanan kişi sayısına baktığımızda da 19 bin 251'den 16 bin 701'e düştüğünü görüyoruz. Sebebi ne, sebebi şu. Ruhsatsız silah taşıyanlara ceza anlamında bir düzenleme oldu. Dolayısıyla da yakalanan kişilerin tutuklamaları artınca silahla gezme sokakta ruhsatsız silahla dolaşma sayısı da azalmış oldu. Her bir yasal düzenlemenin her bir uygulamanın alanda karşılığını görmüş oluyoruz' ifadelerini kullandı.

'Günübirlik kiralanan ve kiraya verilen yerlerle ilgili çok kararlı bir denetimimiz var, mücadelemiz var'

Günübirlik kiralanan yerlerle ilgili bilgi veren Vali Gül, 'Herhangi biri İstanbul'a geldi otelde kalıyorsa otelde bir kaydı var. Ahmet, Ayşe, Mehmet İstanbul'a geldi, şu otelde kalıyor ve bunu görebiliyoruz. Günübirlik kiralanan yerlerin bazılarında kayıt dışı olanların da kaydı yok. Kayıt olmayınca İstanbul'a gelen herhangi birini yurt içinde ya da yurt dışında suç işleme potansiyeli varsa bunu göremiyoruz. Göremediğimiz için de İstanbul'da 3 gün yaşadı, 5 gün yaşadı, 15 gün yaşadı ama kim olduğunu ve nerede yaşadığını bilmiyoruz. Onun için de günübirlik kiralanan ve kiraya verilen yerlerle ilgili çok kararlı bir denetimimiz var, mücadelemiz var. Cezai işlemlere de baktığınızda 2023'te neredeyse 0'dı. 2025'te 499'a çıktığını görmüş oluyoruz. Yine kesilen ceza miktarı da yüzde 219 arttı' diye konuştu.

'2025'te organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı 416'a çıktı'

2025 yılında organize suç örgütlerine yönelik 416 operasyon yapıldığını söyleyen Vali Gül, 'Organize suçlar bir diğer başlığımız. Burada da operasyon sayımız, 2023'te 211, 2024'te 337, 2025'te de 416'ya çıktığını görüyoruz. Yakalanan kişi sayısına baktığımızda 2 bin 683'ten 4 bin 949'a çıktığını görüyoruz. Tutuklanan kişi sayısını gördüğümüzde de yüzde 163 artışla, bin 184'ten 3 bin 119'a çıktığını görüyoruz. Operasyon yapılan organize suç örgütü de 92'den 162'ye çıktı. El konulan mal varlığı, 2023'te 9,5 milyar Türk lirayken 2025'te 318 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Aslında bu noktaya baktığınızda şunu görüyoruz: operasyon yapılan organize suç örgütleri, tutuklananlar, el konularla devletimizin topyekün organize suçlarla mücadele ettiğini görmüş oluyoruz. Buna rağmen halen operasyon yapılmayan var mıdır. Henüz sırası gelmeyen vardır ama bu kararlılık devam ediyor deliller toplandıkça şartlar olgunlaştıkça haberimiz oldukça istihbaratımız bu anlamda olgunlaştırdıkça organize suçlarla mücadelemiz devam edecek' diye konuştu.

'İş yeri ve ikamete yönelik kurşunlama olaylarında 2024'le 2025 arasında yüzde 50.2 azaldığını görüyoruz'

İş yeri ve ikamete yönelik kurşunlama olaylarında azalma olduğunu söyleyen Vali Gül, 'Burada çok önemli bir bilgi var. İş yeri ve ikamete yönelik kurşunlama olayları. Bakın 2024'le 2025 arasında yüzde 50.2 azaldığını görüyoruz. Bunun kadar önemli olan aydınlatma oranının yüzde 40 arttığını görüyoruz. Hani bazen şöyle oluyor. Anonim hesapta herhangi bir mahallede işte şu dükkan kurşunlandı ya da şu ev kurşunlandı doğrudur. Burada sıfır olması lazım. Hiç kimsenin zarar görmemesi lazım. Sonuç itibarıyla siz kendi canınızın, kendi malınızın zarar görmemesini istiyoruz. Ama alınan önlemlerle yüzde 50 azalması, aydınlatmanın yüzde 93.4'e çıkması ve yüzde 40 artması bir kararlılığı, bir tedbiri bu konuyu kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere devletimizin milletimizin bütün paydaşlarınızı önemsediği ve bir tehdit olarak gördüğü anlamına geliyoruz. Burada 2 bin 931 sosyal medya hesabı kapatıldı diye bir bilgi var' ifadelerini kullandı.

'Kaçakçılıkta da operasyon sayımız 3 bin 699'dan 3 bin 814'e çıkmış'

Konuşmasına devam eden Vali Gül, kaçakçılıkla ilgili operasyonlarla bilgi verdi. Vali Gül, 'Bildiğiniz gibi herbiriniz bu anlamda bu olayların içinde haber anlamında özellikle yaş 18 altındaki hemşehrilerimizi, çocuklarımızı sosyal medya aracılığıyla bu tür suçlara yönlendiriyorlar. Dolayısıyla da biraz önce söylediğimiz arananların yakalanması ruhsatsız silahların yakalanması ne kadar önemliyse çağımızın maalesef bir silah olarak kullanılan farklı sosyal medya hesaplarının kapatılması, kontrol altına alınılması da o kadar önemli. Diğer başlığımız kaçakçılık, kaçakçılıkta da operasyon sayımız 3 bin 699'dan 3 bin 814'e çıkmış. Yakalanan kişi sayımız 5 bin 196, 4 bin 608, 5 bin 067 üç aşağı, beş yukarı aynı seyirde devam ediyor. Tutuklanan kişi sayısı 98'de 271'e çıkmış. Sebebi şu kaçakçılıkla ilgili yapılan operasyonlarda emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz altını doldurarak bu anlamda delilleri güçlü bir şekilde ortaya koyarak bu operasyonlar yapıyor. Sadece istatistik olarak 10 tane yaptık, 50 tane yaptıktan ziyade her operasyonumuzun bundan dolayı da tutmama oranlarımız artıyor. Ele geçiren ürünlere baktığımızda da akaryakıtta yüzde 23 artış, alkollü içkilerde yüzde 103 artış, sigara da yüzde 64 artış olduğunu görüyoruz. Alkollü içkilerde bir önceki senenin yılbaşında yani 2023'ten 2024'e girerken maalesef hem İstanbul'da hem farklı şehirlerde birçok vatandaşımız sahte ilişkiden vefat etti' dedi.

Yapılan operasyonlarla vergi kaybının önüne geçildiğini söyleyen Vali Gül, 'Bu seneki alınan tedbirler de yıl içerisinde yapılan operasyonlarla çok şükür böyle bir hadise ile karşılaşmadık. Bu da önemli bir başarı oldu İstanbul Emniyeti açısından jandarması açısından bu operasyonlarla vergi kaybı, engellendi yüzde 387 anlamda artışımız var. Uyuşturucu bir diğer başlığımız. Operasyon sayımız 7 bin 837'den 11 bin 316'ya çıktı. Yani yüzde 44 operasyonumuz arttı. Yakalanan kişi sayısı yüzde 46 arttı. 12 bin 554'ten 18 bin 385'e çıktı. Tutuklanan kişi sayısı yüzde 63 arttı. 9 bin 115'i çıktı. Adlı kontrolde yüzde 94 arttı. Baktığımızda ele geçirilen narkotik madde uyuşturucu madde dediğimiz eroin ve türevleri yüzde 10 azaldığını görüyoruz. Ama hap ve benzeri narkotik ürünlerin yüzde 310 arttığını görüyoruz. Kenevirin de yüzde 240 arttığını görüyoruz. Bu şundan dolayı kullanan kişiler zaman zaman ticaretini yapanlar, uyuşturucunun farklı ürünlerini piyasaya sunabiliyorlar' dedi.

'En İyi Narkotik Polisi Anne, yaklaşık 5 - 6 yıldır devam eden bir proje'

En İyi Narkotik Polisi Anne Programının önemine vurgu yapan Vali Gül, 'Ama genel anlamda baktığımızda yakalanan uyuşturucu miktarı yüzde 280'lerin üzerinde bu ne anlama geliyor. Şu anlama geliyor, arzla mücadele operasyon yapmış mı, kişiler yakalanmış mı? Tutuklama var mı? Yakalanan uyuşturucu miktarı artmış mı bunlar da artmış. Özetle arzla mücadele yapılabilecek şeyler yapılmış. Bundan sonra arzla mücadele yapılırken talep de mücadele yapmak gerekiyor. Sosyal politikalar anlamında çalışmalar yapmak gerekiyor. Bunu da ayrıca konuşacağız. Burada En İyi Narkotik Polisi Anne, yaklaşık 5 - 6 yıldır devam eden bir proje. Özeti şu, annelerin bir araya gelip bizim arkadaşların onlara uyuşturucuyla ilgili bilgi verdiği, çocukları uyuşturucuya bulaştıysa nasıl fark edecekleri ve sonrasında aydınlanacakları bir program. 258 bin 267 kişi de, 656 bin 455'e çıktı. Okul çevresindeki denetimlerimiz 91 bin 454'ten 109 bin 619'a çıktı. Siber ekiplerimiz mücadele devam ediyor. Nedir bundan özellikle sosyal medyada bu anlamda bu işi özendiren, ticaretini yapan çocuk istismarı eden ve birbirinden farklı suç unsurlarını tespit ediyor. 23 bin 363'ten 44 bin 813'e çıkmış. 7 gün 24 saat siber şubelerimiz sanal alemdeki bu suçları suç işletmeden engellemeye gayret ediyor. Buradaki bilgilerde karşıda duruyor' ifadelerini kullandı.

'2023'te 157 2024'te 166'ya çıkmış bu sene de 134'e düştü'

Trafik kazalarında yaşanan can kaybının azaldığını söyleyen Vali Davut Gül, 'Trafik önemli bir başlığımız. İstanbul'da her birimizin çektiği bir çile trafikte can kaybımız, 2023'te 157, 2024'te 166'ya çıkmış bu sene de 134'e düştü. 2023'le 2025'i kıyasladığımızda can kaybının azaldığını görüyoruz. Araç sayımız yüzde 15 artmış görevli ekip sayımız yüzde 88 artmış, denetim sayımız yüzde 110 artmış, işlem sayımız yüzde 33 artmış. Dolayısıyla da ölümlü kaza oranımız yüzde 12 azalmış. Yaralamalı kaza sayımız yüzde 53 artmış. Buradaki daha çok motor ve motokuryelerin karıştığı kazalar yaralamalı kazanan olarak gündemimiz geliyor. Yayaların can kaybı da 47'den 50'ye çıkmış sonrasında bu sene 36'ya düşmüş. Daha da önemlisi kurallara uyulduğunda aslı hepsi ortadan kalkmış oluyor' diye konuştu.

Konuşmasını bitiren Vali Davut Gül, 'Trafik denetimlerini görüyoruz özellikle okul servisleri 25 bin 456'dan 42 bin 591'e çıkmış yani yüzde 67 daha fazla denetim var. Ticari taksilerde yüzde 86 denetim artmış. 2 yıl içerisinde çakarlı araçlarda denetlenen çakarlı araç sayısına baktığımızda 9 bin 157 2023'te, 11 bin 715 2024'te, 14 bin 95'te 2025'te. Dikkat ederseniz çakarlı araçların denetim sayısı artıyor. Ama ceza işlemi 2025'te ciddi anlamda düşmüş. Sebebi şu sahte çakarlara ceza anlamında cezalar arttı. Daha önce 6 bin lira olan ceza 136 bin liralara çıktı, ikinci seferde ayrıca bir aylık araç bağlanıyor, ehliyete belli bir süre el konuluyor. Bu 597'nin önemli bir kısmı da cezalar düşük olduğu dönemde gelen cezalar. Muhtemelen 2026 içerisinde çakarlı araçlarda yapılan denetim sayısı 16 bin - 17 binlere çıkacak ceza oranı da şöyle 10'larda, 20 'lerde kalacak diye tahmin ediyoruz' şeklinde konuştu.