Ramazan Bayramı nedeni ile 9 günlük tatilin bitmesinin ardından haftanın ilk gününde İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde, D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu başladı. İstanbul’da bayram dönüşü haftanın ilk gününde trafik yüzde 60’lara ulaştı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu zaman geçtikçe artarken yoğunluğun öğlen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve emniyet şeridini işgal etmemeleri yönünde uyardı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.