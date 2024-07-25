İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimleri arifesinde gündeme getirdiği ilçe bazlı kariyer ve istihdam fuarları, hayata geçirilmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve üç ilçe belediyesi iş birliği ile düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı organizasyonları, 5 Haziran’da Gaziosmanpaşa’da; 6-7 Haziran’da Sancaktepe’de ve 11 Haziran’da Eyüpsultan’da gerçekleştirildi.

25 Temmuz'da 10:00 - 17:00 saatlerinde Kadıköy'de gerçekleştirilecek etkinlikte ise yaklaşık 30 özel sektör firması yer alacak. Etkinlikte beyaz yaka pozisyonlarına yönelik fırsatlar sunulacak olup, uzman, yönetici ve üst düzey yönetici gibi pozisyonlar için başvurular kabul edilecek.

ŞİLE’DE KARİYER VE İŞ FIRSATLARI BULUŞMASI

26 Temmuz'da saat 10:00 - 17:00 arasında Şile'de düzenlenecek olan “Kariyer ve İş Fırsatları Buluşması” etkinliğinde ise 20 özel sektör firması yer alacak. Etkinlikte katılımcılar, çeşitli kariyer ve iş fırsatları hakkında bilgi edinme ve başvuru yapma imkânı bulacak.

Kariyer etkinliklerinde aynı zamanda Bölgesel İstihdam Ofisi ve Enstitü İstanbul İSMEK, iş arayan adaylar için mülakat öncesinde eğitim atölyeleri gerçekleştirecek. Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından verilen “Mülakat Teknikleri ve CV Oluşturma Eğitimi”, Enstitü İstanbul İSMEK tarafından verilen “İş Görüşmelerinde Kişisel İmaj Yönetimi ve İş Görüşmelerinde Beden Dili Eğitimi”, adayların firmalarla görüşme yapmadan önce kariyer yolculuklarına sağlam adımlarla başlamalarına destek sağlıyor.

EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

İSPER koordinasyonunda, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ve ilçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak hayata geçirilen “Kariyer ve İstihdam Fuarları”, İstanbul geneline yayılacak şekilde planlanmakta. Bu fuarlarla, İstanbulluların iş sahibi olmaları ve İstanbul genelinde nitelikli iş gücünün üretime dâhil edilmesi hedeflenmekte, böylece ekonomik büyümeye katkı sağlanması amaçlanmakta.