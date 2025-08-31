Burhaniye ilçesi, 15. Gelenesel Balıkesir Kuvvay-ı Milliye Açık İkili Briç Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Festivalde, milli sporcu Özlem Kandoğlu’nun da yer aldığı 120 sporcu heyecan yaşadı.

Ören Sahilindeki Briç Kulübü’nde düzenlenen yarışmada dereceye giren sporculara birer çeyrek altın ile madalya ve hediyeler verildi. Festivale Balıkesir ve çevre ilçelerden kadın sporcular da katıldı. Briçte yarışmalara katılımın artığını kaydeden milli sporcu Özlem Kandoğlu, "35 senedir Kadın Milli Takım oyuncusuyum. Altınoluk’tayım. Balıkesirliyim aslında. Burhaniye’de de evim var. Burada tabi son yıllarda sürekli turnuvaya geliyorum. Her gün katılım artıyor. Her sene daha çok katılım var. Daha çok ödül var. O da güzel bir şey. Belediye destek veriyor. Sanıyorum başka kurumlarda destekliyor. Çok güzel bir yerde bu gün briç oynadık. Bu aralar her hafta sonu festivallerimiz var. Dostlarımızı görüyoruz. Çok dostane bir ortamda oynadık. Ben Burhaniye Briç Kulübü başkanını ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

Ayvalık’dan gelen Şeyda Yağcı ise, "Burhaniye Briç Kulübüne çok teşekkür etmek istiyorum. İlk defa katıldım. Ve çok memnun kaldım. Çok dostane ve misafirperverler. Ve ayrıca Burhaniye Belediyesine de çok teşekkür etmek istiyorum. Briç bildiğiniz gibi çok zevkli ve keyifli bir oyun" diye konuştu.

Şerafettin Taner ise," Burhaniye de turnuvaya katılmış olmaktan çok mutluyum. Dereceye giren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ayvalık Burhaniye zaten kardeş kulüpler. Sürekli gidiş gelişlerimiz oluyor. Briç sayesinde sosyalleşme anlamında çok büyük faydalarını görüyorum. Bunun en güzel örneğini ben kendimden verebilirim. Briç sayesinde eşimle tanıştım. Bu yaştan sonra mutluluğu yakaladık" dedi.

Burhaniye Briç Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Uğur Tarhal da, "Çok güzel bir turnuva oldu. Burhaniye briçte artık ses getiriyor. Önümüzdeki hafta da kurtuluş etkinlikleri kapsamında daha büyük turnuva düzenliyoruz. Burhaniye de yaptığı turnuvalarda çok etkili. Çok ses getiren turnuvalar yapıyoruz. Çok da gazel imkanlarımız var. Diğer briç severleri de buralara bekliyoruz artık. Bu imkanlarımızı görsünler. Güzel ortamlarda briç oynayalım. Katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.