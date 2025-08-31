-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa yarı finalde Ortahisar Belediyespor’u 37-25 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final heyecanı Ankara’da başladı. Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupa finalisti Ortahisar Belediyespor ile THF Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk kez 4 takımla oynanan Süper Kupa yarı finalinde maça etkili başlayan Büyükşehir Belediyespor, mücadelenin 20’inci dakikasında skoru 14-8’e getirdi. İlk yarıyı 20-12 önde tamamlayan Bursa’nın Sultanları, mücadelenin 48. dakikasını da 31-20 önde geçti. Kalan bölümde farkı koruyan Büyükşehir Belediyespor, maçı 37-25 kazanarak adını finale yazdırdı. Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı, finalde 31 Ağustos saat 17.00’de Armada Praxis Yalıkavak ile karşılaşacak.