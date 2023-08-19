İstanbul Başakşehir’de aralarında husumet bulunan iki akraba, telefonda tartıştıktan sonra konuşmak için buluştu. Buluşmada çıkan çatışmada tarafların birbirine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, akraba olan iki kişi gece saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartıştıktan sonra konuşmak için bir araya geldi. Aralarındaki problemi çözmek için buluşan şahıslardan biri, kendi oturduğu sitenin önündeki parkta bulunan bankta oturarak beklemeye başladı. Otomobiliyle olay yerine gelen diğer şahıs, aracından inmeden bekleyen kişiye silahla ateş etti. Yaralanan husumetli de silahına sarılarak karşılık verdi. Mermilerden birinin isabet ettiği restoranın camı patlarken, husumetlisini yaralayan kişi olay yerinden hızla uzaklaştı.

Film sahnelerini aratmayan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan birisinin bankta oturduğu ve daha sonra arabanın yaklaştığı görülüyor. Daha sonra şahısların birbirini görünce silahlarına sarıldığı ve bir süre sonra iki şahsın da olay yerinden ayrıldığı görülüyor.