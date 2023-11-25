Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesine bağlı Palamut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay sırasında Yılmaz L., çocuklarının gözü önünde silahını alarak 4 çocuğunun annesi olan İpek L.'yi başından vurdu. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpek L.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ettik. Polis ekipleri ise Yılmaz L.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Evde yapılan incelemelerin ardından İpek L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.