Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına para gönderen, yurt dışında elde ettiği gelirlerini örgüt üyeleri aracılığıyla Türkiye’ye getirerek Suriye çatışma bölgelerine aktaran şüphelilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise firari olduğu belirlenirken, firarilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, çeşitli örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüphelinin üzerinde 55 bin euro para bulundu. Olaya ilişkin soruşturma çalışmaları devam ediyor.