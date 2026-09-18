İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkan Adayı Nedim İncebay, Hedef 2034 vizyonu kapsamında hazırladığı projeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. İncebay’ın açıkladığı İnegöl Lojistik Merkezi Projesi ile ihracatçının lojistik süreçlerinin tek merkezden ve daha koordineli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

“TEK KAMPÜS, TEK AKIŞ”

“Tek Kampüs, Tek Akış” yaklaşımıyla hazırlanan projede depo, antrepo, gümrük, konteyner ve tır operasyonlarının aynı kampüste bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Böylece bugün farklı noktalarda yürütülen lojistik işlemlerin birbirine bağlanması, süreçlerin sadeleştirilmesi ve ihracatçının operasyon yükünün azaltılması planlanıyor.

FABRİKADAN LİMANA TEK SİSTEM

Projenin temelini fabrikadan limana kadar uzanan lojistik zincirin tek bir planlama sistemi içerisinde ele alınması oluşturuyor.

Modelde yükün fabrikadan çıkmasının ardından lojistik merkezine ulaşması, burada toplanıp depolanması, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve son aşamada limana sevk edilmesi öngörülüyor.

Sistem şu dört aşamadan oluşuyor:

Fabrika → Merkez → Gümrük → Liman

“YÜKÜ, ZAMANI VE MALİYETİ AYNI NOKTADA YÖNETECEĞİZ”

Nedim İncebay, İnegöl Lojistik Merkezi’nin temel hedefini şu sözlerle açıkladı:

“Lojistik Merkezi ile ihracatçımızın yükünü, zamanını ve maliyetini aynı noktada yöneteceğiz.”

İncebay, şehir içindeki lojistik hareketliliğinin daha düzenli hale getirilmesi hedefini de şu ifadelerle anlattı:

“İhracatçımızın yükü şehir içinde dolaşmayacak; doğru akışla limana ulaşacak.”

İHRACATÇIYA ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI

Depolama, yük organizasyonu, gümrükleme ve sevkiyat süreçlerinin aynı merkez üzerinden planlanmasıyla lojistik operasyonların daha verimli yürütülmesi hedefleniyor.

Projenin, özellikle ihracat yapan firmaların zaman ve maliyet yönetimine katkı sağlayacak bir yapı oluşturması amaçlanıyor.

HEDEF 2034’TE ÖLÇÜLEBİLİR PROJE ANLAYIŞI

İnegöl Lojistik Merkezi, İncebay’ın Hedef 2034 kapsamında ortaya koyduğu “Gör. Planla. Takip et. Sonuçlandır.” yönetim anlayışının proje başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu modelde her projenin bir sorumlusu, takvimi ve ölçülebilir sonucu olması hedeflenirken, çalışmaların belirli bir sistem içerisinde takip edilmesi öngörülüyor.