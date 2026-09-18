İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen uluslararası bir yapılanmaya yönelik İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliyi kapsayan operasyonda şu ana kadar 175 kişinin yakalandığını açıkladı.

Gürlek’in açıklamasına göre, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarına yüksek kazanç vaadinde bulunduğu tespit edildi. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol üzerinden ulaşılan mağdur başvuruları sonucunda, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirtildi.

Yapılanmanın farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak daha fazla para yatırılmasının sağlandığı öne sürüldü. Parasını çekmek isteyen mağdurlardan ise “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığı bildirildi.

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef aldığı belirtilen yapılanmanın, son iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığı açıklandı.

Tespitlerin ardından İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Interpol birimlerinin de katıldığı operasyonda saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiği ve 175 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.