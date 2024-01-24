İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi, 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek, Tekirdağ’da tutuklandı.
Beyoğlu’nda satırlı “kız arkadaşıma yan baktın” kavgası kamerada: Yanlışlıkla arkadaşının başına sopayla vurup bayılttı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince suçluların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Aranan şahısların yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi, 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek (24) isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: iha