Eyüpsultan’da 5 gün boyunca iş yerine girerek alüminyum malzeme çalan şahıs, dükkan sahipleri tarafından yakalandı. Yakalanmadan hemen önce bir başkasının da evine girdiği öğrenilen şahsı, mahalleli dakikalarca hem sorguladı hem de darp etti. O anları kayıt altına da alan grup, şahsı polis teslim etti.

Olay, önceki hafta Çarşamba günü akşam saatlerinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, 5 gün boyunca alüminyum malzeme satan bir iş yerine gelerek hırsızlık yapmaya başladı. Gece saatlerinde yine dükkana gelen şahıs, bu sefer karşısında dükkan sahiplerini buldu.

Önce sorguladılar sonra darp ettiler

Hırsızlık yaptığı esnada kıskıvrak yakalanan hırsızın yarım saat önce de bir başka eve girdiği öğrenildi. Madde bağımlısı olduğu düşünülen hırsızın uyuşturucu parası için hırsızlık yaptığı iddia edilirken, dükkan sahipleri hırsızı dakikalarca darp etti. Darp edilen hırsız ardından polise teslim edildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean kaydedildi.