Bağcılar’da müşterisinin aracını alarak iddiaya göre alkollü bir şekilde kullanan kaporta ustası, motosikletli kuryeye çarptı. Kazanın ardından araçtan reflektör alıp döneceğini söyleyen kaporta ustası, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yardım için gelen vatandaşlardan birisi de kuryenin motosikletini alarak kaçan sürücüyü kovaladı. Film gibi olay kameralara anbean yansıdı.

Olay, önceki hafta Cuma günü sabah 05.10 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye olarak çalışan Selahattin Demir (25), sabah saatlerinde sipariş götürmek üzere 34 EHN 737 plakalı motosikletiyle yolda ilerlemeye başladı. O esnada son sürat gelen 34 ENZ 070 plakalı araç motokuryeye çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen Selahattin Demir, hareketsiz şekilde yerde kaldı. O sırada etrafta bulunan vatandaşlar Demir’in yardımına koştu. Uzun süre aracından inmeyen sürücü ise vatandaşların toplandığını fark edince araçtan inerek Demir’in yanına geldi.

Kaçan sürücüyü yaralının motoruyla başkası kovaladı

Kısa süre sonra aracından reflektör alacağını söyleyen şahıs, arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Demir’in yardımına koşan vatandaşlardan birisi ise, şahsın kaçtığını görünce motokuryenin motosikletine binerek şahsın peşinden gitmeye başladı ancak şahıs kaçmayı başardı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Selahattin Demir’i hastaneye kaldırdı.

Müşterisinin aracıyla kaza yapmış

Polis ekipleri başlattığı incelemede aracın sahibinin aracı 4 gündür kaportacıya bıraktığını öğrendi. Kaporta ustasının müşterisinin aracını kendi aracı gibi kullanmaya başlayarak kazayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine yakalanan şahıs, savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan film gibi olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

“Kaskım ve zırhım benim hayatımı kurtardı”

Yaşadığı olayı anlatan Selahattin Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Cuma günü sabah saatlerinde Mahmutbey yolu üzerinde kendi şeridimde ilerlerken aniden süratli gelen bir araç bana çarptı. Çarptıktan sonra etrafta sabah saatlerinde işe giden insanlar yardımıma koştu. O sırada araç sürücüsü halen arabasının içerisinde durarak aşağıya inmedi. İnsanlar toplanınca kendisini aşağıya inmek zorunda hissederek arabadan indi. İner inmez kaskımı çıkartmaya çalıştı ve ben buna izin vermedim. Yine o esnada bana çok yaklaştığı için alkol kokusunu hissettim. Araç sürücüsü sonrasında arabasına doğru yöneldi. Ancak insanlar izin vermedi. Bir müddet sonra aracına binerek kaçıyor. Etrafımda yer alan insanların anlattığına göre, yerde yattığım sırada elinde telefonla oynayan başka sürücü, yola bakmıyor ve bana doğru geliyor. Yine insanlar engelleyerek hayatımı kurtardı. Sonrasında ambulans gelerek hastaneye kaldırıldım. Polis ekipleri aracı buldu. Araç sahibi, arabasını 4 gündür kaportacıya bırakmış. Kaportacı da arabayı kendi arabası gibi kullanıyor ve bana çarpıyor. Şahıs, polis ekiplerine verdiği ifadede alkol almadığını söyledi. Allaha şükürler olsun, ekipmanım tamdı. Kaskım ve zırhım benim hayatımı kurtardı.”

Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.