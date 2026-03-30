İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cendere Yolu'nda su baskını meydana gelirken, kamyon sürücüsü 'Mahsur kaldım' diyerek yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Cendere Yolu'nun bazı bölümlerini su bastı. Yolun göle döndüğü noktada ilerlemeye çalışan bir kamyon, suyun derinliği nedeniyle yolda kaldı. Araç içerisinde bulunan kişi cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 'Mahsur kaldım' diyerek yardım istedi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler vinç ile mahsur kalan kamyonun kurtarılması için çalışma başlattı. Kamyon kısa sürede kurtarıldı.

Öte yandan su baskını nedeniyle bölgede trafik akışında da aksama yaşandı.