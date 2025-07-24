İstanbul’da bir avukat kız arkadaşlarını, banka kartlarından kendisine para aktararak ve kredi çekerek dolandırdı. Şüpheli avukat, dolandırdığı kişilerin şikayeti sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da avukat A.M.D., kız arkadaşlarını banka ve kredi kartlarını kullanarak dolandırdı. Avukat, buluştuğu kız arkadaşlarından telefonlarını isteyerek banka hesaplarına girdi. Banka uygulaması üzerinden arkadaşlarının hesaplarındaki paraları ve yine banka uygulaması aracılığıyla kredi çekerek paraları kendi hesabına gönderdi. Şüpheli avukat, yemekte buluştuğu bir kız arkadaşına ise puro almak istediğini söyleyerek arkadaşının hesabından yaklaşık 20 bin TL çekti, ardından yaklaşık 6 bin TL daha çekerek arkadaşına puro aldığını söyledi.3 mağdurun şikayeti üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli avukat emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

"Kendisi bana alışveriş yapmam için kartını verdi"

Şüpheli A.M.D., savcılıkta verdiği ifadesinde, "E.Y. benim arkadaşımdır, kendisiyle yemek yemeğe gittik. Yemekten sonra ben puro alacağımı söyledim. E.Y. de bana kredi kartını verdi. Ben de bu karttan yaklaşık 20 bin TL çektim, bununla puro aldım. Ayrıca, 5 bin 980 TL’lik de yine puro aldım. Bu alışverişi bir markette yaptım" şeklinde konuştu. A.M.D, diğer ifadesinde ise "S.T. benim eski kız arkadaşımdır. Kendisi bana alışveriş yapmam için kredi kartını verdi. S.T.’nin belirttiği miktarda alışveriş yaptım. Daha sonra kendisi benden parayı istedi. Ben de kendisine 34 bin 500 TL iade ettim. Geri kalanını da ödeyecektim, kendisine ’ne yaparsan yap’ demedim" ifadelerini kullandı.

"8 bin 600 Euro bozdurup hesabıma attım"

Yine eski kız arkadaşından para aldığını ifade eden şüpheli, "N.K. da benim eski kız arkadaşımdır. Kendisiyle birlikte iddia oynamaya gittik. Hatırladığım kadarıyla 300 bin TL iddia oynadık. Bu paranın içerisinde benim ve onun parası vardı. N.K.’nın hesabından 8 bin 600 Euro bozdurup kendi hesabıma gönderdiğim, 200 bin TL kredi çekerek kendi hesabıma gönderdiğim de doğrudur ancak bu işlemlerden N.K.’nın bilgisi vardı. Yine, N.K.’nın kredi kartından 300-400 bin TL nakit avans çektiğimde kendisi yanımdaydı. 800 bin TL ise doğru değildir" dedi.

Avukat A.M.D. çıkarıldığı, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçundan tutuklandı.