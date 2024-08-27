İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Gök gürültü sağanak yağış bazı noktalarda 26 kilogram yağışa yol açtı. Uzun yıllar boyunca ihmal edilen Beşiktaş’ta altyapı sistemini yenileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir kez daha başarılı sonuç aldı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da öğle saatlerinde Beşiktaş ve Fatih’te etkili olan kuvvetli yağışa rağmen büyük bir sorun yaşanmadı. İBB ekipleri tıkanan mazgalları açtı, kısa süreli su birikmesi yaşanan noktalara ekipler koordineli bir şekilde anında müdahale etti.

Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beşiktaş, Zeytinburnu, Fatih başta olmak üzere önceki yıllarda kronikleşmiş su baskını yaşanan toplam 130 noktada, bugün etkili yağışa rağmen herhangi bir sorun yaşanmadı. Altyapı yatırımlarının başarısı bir kez daha test edildi.

EKİPLER SAHADAYDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış öncesinde önlemler aldı. Mazgallar ve yol kenarları temizlendi. Etkili yağışın sürüklediği atıkların tıkadığı noktalara anında müdahale edildi. Kısa süreli su birikmesinin yaşandığı ve İBB ekiplerinin sorun büyümeden müdahale ettiği noktalar şöyle:

Aksaray Namık Kemal caddesindeki su birikmesine, T5 Tramvay hattında Küçükpazar- Eminönü istasyonları arasında yaşanan göllenmeye hemen müdahale edildi. Atatürk Köprüsü girişindeki su birikmesi, Kabataş’ta yol kenarındaki taşmalara, Gülhane Parkı ve Sirkeci Garı girişinde, Aşiyan Mezarlığı önünde, Emirgan, Etiler, Baltalimanı, FSM bağlantı yolları, Kağıthane-Hasköy arasındaki yollara etkili müdahaleler yapıldı. Zincirlikuyu metrobüs yolu, Mecidiyeköy meydandaki etkili yağışın trafiği etkilemesine izin verilmedi. Dolmabahçe Tüneli çıkışında, Meclisi Mebusan caddesi üzerinde, Kumkapı, Baltalimanı Hisarüstü Taşkışla caddesinde ve Fatih Aksaray’da da ekipler yağış boyunca sahadaydı. Dolmabahçe’de bozulan yola anında müdahale edildi. Asfalt yenilendi. Beşiktaş Meydanı, Unkapanı köprü altı, Fatih Kumluk alt geçidinde de ekiplerin etkili müdahaleleriyle sorun yaşanmadı.