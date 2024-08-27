Altıeylül Belediyesi tarafından 1 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz kursları, büyük bir coşku ve başarı ile tamamlandı. 2012-2018 yılları arasında doğan çocuklar için sunulan yaz kursları, judo, taekwondo, futbol, tenis ve temel cimnastik branşlarında gerçekleştirildi.

Toplamda 650 öğrencinin eğitim aldığı kurslarda, genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Çocuklar, yaz tatillerini dolu dolu geçirme ve spor alanındaki becerilerini geliştirme imkanı yakaladı.

Düzenlenen tören, her branş için yapılan gösterilerle renklendi. Judo, taekwondo, futbol, tenis ve temel cimnastik alanlarındaki gösteriler, komşularımız tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve Başkan Yardımcıları, çocukların gösterilerini büyük bir heyecanla takip etti. Başkan Şehirli ve Başkan Yardımcıları, minik sporculara sertifikalarını ve çeşitli hediyelerini takdim ederek başarılarını ödüllendirdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği törende, Başkan Şehirli, sporun sadece bedeni değil, ruhu da beslediğini vurgulayarak, Türk gençliğinin hem bedensel hem de ruhsal olarak güçlü olması gerektiğini ifade etti.

"Spor, sadece bedeni değil, aynı zamanda ruhu da besler"

Başkan Şehirli törende yaptığı konuşmada, “Bu yaz, çocuklarımızın spor ve fiziksel aktiviteler aracılığıyla gelişimlerine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin sergilediği performanslar, yeteneklerinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gösterdi. Onların gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımız tam. Hep birlikte Altıeylül’de sporu ve sporcuları zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiyle, ‘Spor, sadece bedeni değil, aynı zamanda ruhu da besler. Türk gençliği, hem bedensel hem de ruhsal olarak güçlü olmalıdır.’ Bu güzel söz doğrultusunda gençlerimizi bu yönde geliştirmek bizim ebedi görevimizdir. Bu başarıların arkasında emeği geçen tüm eğitmenlerimize, komşularımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Altıeylül Yaz Kursları, bu yıl çocuklara sporun ve sağlıklı yaşamın önemini aşılamanın yanı sıra, eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu. Program sonunda çocuklar, sadece sportif beceriler değil, aynı zamanda öz disiplin, takım çalışması ve öz güven gibi değerli yaşam becerileri kazandı. Çeşitli aktivitelerinde düzenlendiği törende katılımcılar ve çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.