İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy'de kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak olan “Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu”nun yapım çalışmalarına devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenci yurtlarının sayısını arttırıyor. “Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi” projesinde yer alan “Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu”nun inşaat çalışmaları İBB’nin iştiraklerinden KİPTAŞ tarafından yürütülüyor.

Mecidiyeköy'de inşa edilen “Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu”, 326 kız öğrenci kapasitesine sahip. Toplam 10 katlı yurt binasında, 81 adet 4 kişilik öğrenci odası ve 1 adet 2 kişilik engelli öğrenci odası bulunuyor.

EĞİTİM SALONU, ATÖLYELER VE SOSYAL ALANLAR

Yurt binasında çamaşırhane ve ütü odası, mescit, eğitim salonu, resim çizim atölyesi, spor salonu, yemekhane, TV dinlenme odası, bilgisayar odası ve hobi mutfağı gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor.

İBB, Mecidiyeköy’de yapımına devam edilen “Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu” ile İstanbul'un merkezinde kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak.