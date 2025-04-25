Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Sarsıntı, özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası'nda yoğun bir şekilde hissedildi. Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Ataşehir ve çevre ilçelerde oturan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, evlerinde ve iş yerlerinde depremi net şekilde hissettiklerini yazdı. Bazı vatandaşların sarsıntının ardından açık alanlara çıktığı gözlemlendi.

Uzmanlar, bu tür artçı depremlerin Marmara Bölgesi'nin aktif fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı olağan olduğunu belirtiyor. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. AFAD ve ilgili kurumlar bölgede durumu yakından takip ederken, yetkililer vatandaşları resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırdı.

İstanbul gibi yoğun nüfuslu ve yapılaşmanın fazla olduğu bir şehirde meydana gelen her deprem, olası büyük Marmara Depremi’ne dair endişeleri de yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, vatandaşlara yapı güvenliği, acil toplanma alanları ve deprem çantaları konusunda hazırlıklı olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.