Başakşehir’de iki kişi arasında yaşanan trafik kavgasında şahıslardan birisi polis olduğunu iddia ederek karşı tarafı tehdit etti. Bunun üzerine telefonla kayda alındığını gören şahıs, önce telefona vurdu, sonrasında da kendisini çeken adama saldırdı. Annesinin gözü önünde darp anları kameralara yansırken, saldırganın polis olmadığı ortaya çıktı.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yolunda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiyi fark etmeyince son anda durdu. Şahsın sürücüye yönelik küfürleri sonrası ikili arasında tartışma yaşandı. Sonrasında şahıs polis olduğunu iddia edip aracın fotoğraflarını çekmeye başlayarak, “Seni akşam evinden aldıracağım” ifadelerini kullandı.

“Seni evinden aldıracağım” tehdidi

Bunun üzerine sürücü, polis olduğunu iddia eden şahsın tehditleri üzerine yaşananları cep telefonuna kaydetmek istedi. Sürücünün, “Polis kimliği altında beni tehdit ediyor. Bu adam çakal, küfür ediyor. Ekibini çağır. Anneme küfür etme” sözleri üzerine sinirlenen şahıs, önce telefona, sonrasında ise sürücüye saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Saldırgan şahsın polis olmadığı, taraflarında birbirlerinden şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.