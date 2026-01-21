Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi Atletico Madrid’i, Rumen hakem Istvan Kovacs’ın yönettiği maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ağırladı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan önemli dakikalar

1' Maç başladı.

4' Simeone attı, Atletico Madrid öne geçti... Sörloth pasını sol kanatta bindirme yapan Ruggeri'ye attı. Ruggeri çizgiye inmeden ortasını açtı. Arka direkte bekleyen Simeone kafayla topu ağlara indirdi.

4’ Gol… Galatasaray 0-1 Atletico Madrid (Simeone)

20' Temsilcimiz sol kanattan sağ kanata kısa paslarla topu çevirip Sane ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çapraza koşu yapan topu süren Sane, pasını son çizgiye inen Sallai'ye attı. Sallai kale ağzına sert bir top attı ve Llorente uzaklaştıramayıp kendi kalesine attı.

20’ Goool… Galatasaray 1-1 Atletico Madrid (Llorente) (Kk)

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-1 Atletico Madrid

46' İkinci yarı başladı.

67' Atletico Madrid'de Giuliano Simeone, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

74' Atletico Madrid'de Julian Alvarez oyundan çıkarken, yerine Nico Gonzalez oyunda.

Maç sonucu: Galatasaray 1-1 Atletico Madrid