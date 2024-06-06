İstanbul’da, polis ekiplerince bir tıra ve Ümraniye’de bir eve düzenlenen operasyonda, toplam 355 bin 904 uyuşturucu tablet hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İnsan sağlığını tehdit eder nitelikteki ilaçların, uyuşturucu madde özelliği taşıdığı, insanları uyuşturucuya alıştırmak için zehir tacirlerinin yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında pazarladıkları anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte ilaç satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan saha araştırması ve incelemelerde bir şebekenin yurt dışında üretilen uyuşturucu içerikli kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları kaçak yollarla yurda soktukları tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucu hapları, nakliye taşımacılığı süsü verilerek ev eşyalarının arasına gizlediği ve İstanbul’un Ümraniye ilçesinden Van’a sevkinin yapılacağı belirlendi.

355 bin 904 tablet hap ele geçirildi

1 nakliye tırı ve 1 eve önceki gün operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eve ve araçta yapılan aramada ise üzerinde marka ibaresi bulunan 351 bin 784 sentetik ecza tablet ilaç, üzerinde marka ibaresi bulunan bin 120 cinsel uyarı ilacı ve herhangi bir ibare belirtilmemiş 3 bin kırmızı renkli tablet ilaç olmak üzere toplam 355 bin 904 tablet hap ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde el konulan ‘ilaç’ adı altındaki maddelerin, yurt dışından kaçak olarak getirildiği, halk sağlığını tehdit eder nitelikteki olduğu ve uyuşturucu madde özelliği taşıdığı aktarıldı. Zehir tacirlerinin, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında bu ilaçlarla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtildi. Yakalanan şüphelilerden biri için uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyon anı ise kameraya yansıdı

Öte yandan kaçakçılık polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon saniye saniye kameraya yansırken, ele geçirilen sahte ve kaçak ilaçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.