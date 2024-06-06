Bulgaristan’da yapılacak erken parlamento seçimlerinde Türkiye’de yaşayan 350 bin soydaşın oy kullanacağı, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de Ferhat Akad İlköğretim Okulu’nda iki sandık kurulacağını bildirildi.

Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneği Başkanı Veli Öner, toplantıda 9 Haziran 2024 Pazar günü Bulgaristan’da yapılacak olan erken parlamento seçimleri ile ilgili bilgi verdi. Bu seçimlerde Türkiye’de yaşayan 350 bin soydaşında oy kullanacağını belirten Başkan Veli Öner, Lüleburgaz’da da Genel Ferhat Akad İlköğretim Okulu’nda iki sandık kurulacağını söyledi.

"Lüleburgaz’da 4 bin seçmen var"

Bulgaristan Parlamentosu’nda 240 milletvekilinin bulunduğunu ve Türklerin Partisi olarak bilinen Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) 36 milletvekilinin olduğunu da belirten Başkan Veli Öner, "Lüleburgaz’da 4 bin seçmen var. Yaşlılar oy kullanarak haklarına sahip çıkıyor. Ancak gençleri sandığa götürmekte zorluk çekiyoruz. Bu seçimler Bulgaristan vatandaşlığımızı da korumak için, Avrupa’da eşit vatandaşlık haklarımızı korumak için, Bulgaristan’daki mal varlıklarımızı korumak için, Bulgaristan’da yaşayan kardeşlerimize destek vermek için, Bulgaristan’daki emeklilik haklarımızı korumak için bu seçimlerde HÖH’ün alacağı 1 oy bile çok önemli. Tüm soydaşlarımızı sandığa davet ediyoruz" dedi.