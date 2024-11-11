İstanbul’da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomeni Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen’in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi

Öte yandan sunucu Mehmet Ali Erbil ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.