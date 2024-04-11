İstanbul’un Ümraniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, zanlının iş yerlerinde 10 silah ve şarjörler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen bir zanlıyı yakın takibe aldı, şüpheliye yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu şüpheli hakkında yapılan araştırmada suç unsuru silahları Huzur Mahallesinde bulunan iş yerinde sakladığını tespit etti.

Belirlenen iş yerine yönelik önceki gün akşam 19.20 sıralarında operasyon gerçekleştirildi, takip altındaki şüpheli B.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu işyerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 23 şarjör, 6 tabanca gövdesi, 9 silah sürgüsü ve 26 sürgü yatağı, 7 icra mili ile 2 tetik tertibatı ile bir silah namlusu ele geçirildi.

9 Nisan’da yapılan baskında yakalanan B.A., sorgulanmak üzere Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. B.A., silah ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.