Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz iş dünyası temsilcileriyle buluştu. İş dünyası temsilcileri toplantıda beklenti ve sorunlarını dile getirdi. Toplantıda OVP’nin hazırlanma sürecinde iş dünyası ve STK’lar ile istişareler yapılacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda iş dünyası temsilcileri beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletti. Toplantıda, Orta Vadeli Program’ın (OVP) hazırlanma sürecinde iş dünyasının beklentilerinin de etkili olacağı belirtildi. İş dünyası temsilcileri finansmana erişimde yaşanan güçlükler, yapısal reformlar, ihracatın ve istihdamın artırılması gibi konuları gündeme getirdi.

İTO Başkanı Avdagiç: "Gündemimizdeki en önemli konuların başında finansmana erişim geliyor"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, "Bugün gündemimizdeki en önemli konuların başında finansmana erişim geliyor. Özellikle bu konu bir çok kurum başkanı tarafından dile getirildi. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de diğer kurumların yapacağı düzenlemelerle finansmana erişim konusunda etkili adımlar atılacaktır. İhracatın artırılması sınai politikaların geliştirilmesi ve istihdam ile ilgili süreçlerin geliştirilmesi gibi konular önemli gündem başlıkları olarak yer aldı. Bu tarz konuları detaylı bir şekilde gündeme getirme fırsatı bulduk. İş dünyasının beklentilerinin kademe kademe karşılanacağını düşünüyorum" dedi.

TESK Başkanı Palandöken: "Gıda maddelerindeki vergilerin eski haline getirilmesini talep ettik"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve fiyat artışlarını toplantıda gündeme getirdiklerini belirtti. Palandöken, "Perakende yasasının getirilmesi gerektiğini dile getirdik. Başta temizlik ürünleri olmak üzere gıda maddelerindeki vergilerin tekrar eski haline getirilmesi ve düşürülmesiyle ilgili taleplerimizi ilettik. Toplantıda EYT’yi de konuştuk. EYT’de en önemli ve sıkıntı yaşayanların Bağkurlular olduğunu ifade ettik. İş dünyasının taleplerine olumlu yaklaştı" diye konuştu.

TİM Başkanı Gültepe: "İhracat hedeflerimize ulaşmak için çalıştaylara ihtiyacımız var"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Eylül ayında açıklanacak OVP ile ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirterek, "Toplantıda iş dünyasının sıkıntılarını ve beklentilerini dile getirdik. 2028 yılında 400 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için bu çalıştaylara ihtiyacımız var. Toplantı olumlu geçti" ifadelerini kullandı.

DEİK Başkanı Olpak: "İş dünyasının ihtiyacı öngörülebilirlik"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da "Gündemimiz orta vadeli programdı. İş dünyası olarak sorunlarımızı hep birlikte çözmemiz lazım, diğer taraftan da fırsatları yakalamamız lazım. Bu toplantıda sadece sorunlarımızı dile getirmedik. Aynı zamanda önerilerimizi de sunduk. Türk iş dünyasının şu anda en önemli ihtiyaçlarının başında öngörülebilirlik yer alıyor. Ekonomi bir beklenti yönetimidir. Beklentilerinize göre firmalar veya iş dünyası temsilcileri harcama yapar. Ekonomi yönetimimiz şu ana kadar bu tabloyu çok güzel yönetiyor. Hazine ve Maliye Bakanımız ile TCMB Başkanının birlikte verdiği fotoğrafı önemsiyoruz. Bu çerçevede yeşil dönüşümden maalesef yaşadığımız depremin maddi sonuçlarını ne şekilde bertaraf edebileceğimizi görüştük. AB ile ilişkilerin içerisindeki iş dünyasının alacağı görevleri konuştuk. İstişare ile her şeyin konuşulduğu toplantı gerçekleşti" açıklamalarında bulundu.