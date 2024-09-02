Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, İstanbul’da gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin iki ayrı organizasyonunda 3 bronz madalyayla önemli bir başarı grafiği yakalayıp kürsüde yerini aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında kazandıkları başarılarla şehrin göğsünü kabartıyor.

Takım, son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı organizasyonda kürsüye çıkarak Sakarya’ya başarıyla döndü.

İKİ AYRI MÜSABAKA, 3 ÖNEMLİ BAŞARI

İlk olarak İstanbul Çatalca’da gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde mücadele eden temsilcilerimizden Yunus Emre Baycan ‘deste küçük boy’ kategorisinde üçüncü oldu.

Bir diğer organizasyon olan İstanbul Bahçelievler Geleneksel Yağı Pehlivan Güreşleri’nde ise aynı başarıyı gösteren Baycan, aynı kategoride bronz madalyayı rakiplerine bırakmadı.

YUSUF KÜRSÜYE ÇIKTI

Temsilcilerimizden Yusuf Erdoğan da zorlu müsabakada rakiplerine karşı ‘büyük orta boy’ kategorisinde üstünlük kurmayı başararak şampiyonaya üçüncülük derecesiyle adını yazdırdı.

Büyükşehir Belediyesi, güreşte önemli bir başarı elde eden iki sporcuyu tebrik ederek nice başarıların şehre kazandırılması temennisinde bulundu.