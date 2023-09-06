Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul’da yaşanan sel felaketi hayatı resmen felç etti. 2 kişinin hayatını kaybetmesine 12 kişinin yaralanmasına neden olan sel felaketi büyük maddi hasara da neden oldu.Hasar görenler arasında İnegöllü mobilya firmaları da yer alıyor. İşte ayrıntılar...



Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de etkili olan selde yollar göle dönerken, yüzlerce araç sürüklendi bazı vatandaşlar ise mahsur kaldı. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü İstanbul’da acı haberi İstanbul Valiliği verdi. Valilikten yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı. Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyerinin etkilendiği belirtilse de gün ağırınca bu rakamın arttığı gözlemlendi.

İkitelli’de etkili olan yağmurun Türkiye’nin en büyük mobilya mağaza konsepti olan MASKO’yu da vurduğu gözlemlendi. Dev iş merkezi olarak tanımlanan MASKO içerisinde 778 mağaza ile birlikte toplamda 540 firma yer alıyor.

Mobilya ve diğer dekorasyon malzemelerinin satışının yapıldığı iş merkezinde on’larca İnegöllü firmanın da mağazası bulunuyor.

Özellikle sel nedeniyle bodrum katlarda ki mobilyalar sular altında kaldı. Felakete ilişkin ilk görüntüler İnegöllü firma Ada Koltuk’dan geldi. Görüntülerde , “Abi Nazara Geldik diyen mağaza sorumlusunun sesleri yer alıyor. Sular içinde mobilyalar yüzerken, bazı mobilyalarında devrildiği görülüyor.

MASKO’da yine benzeri durumda olan çok sayıda mobilya firmasının selden büyük zarar gördüğü tahmin edilirken, felaketinin boyutunun önümüzdeki günlerde resmi kanallardan yapılması bekleniyor.

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