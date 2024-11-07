İSKİ verilerine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 30,18'e geriledi. Yüzde 50'nin altına düşen barajlardaki doluluk oranlarında Pabuçdere, Alibey ve Kazandere'deki barajlar yüzde 7 seviyesinde olduğu gözlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un suyunu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 30,18'e düştü.

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan doluluk oranlarında Alibeyköy ile Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluğu yüzde 10'un altına indi.

Verilere göre barajların aldığı yağış miktarı geçen yılların oldukça gerisinde kalırken, 2023 yılında metrekareye 852 kilogram yağış düşen İstanbul barajlarında bu yıl, metrekareye sadece 480 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 52 ile Elmalı Barajı'nda ölçülürken, en az doluluk oranı ise yüzde 6 ile Alibeyköy Barajı'nda kayıtlara geçti.

İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranları ise şöyle yansıdı:

Ömerli yüzde 27, Terkos yüzde 40, Büyükçekmece yüzde 32, Darlık yüzde 32, Sazlıdere yüzde 42, Pabuçdere 67, Alibey yüzde 6, Kazandere yüzde 9, Istrancalar yüzde 33.