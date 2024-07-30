İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Spor İstanbul, 2023 Fiziksel Aktivite Araştırması’na göre 39 ilçe arasında en çok spor yapan ilçe Küçükçekmece, en az spor yapan ilçe ise Esenler oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Spor İstanbul Fiziksel Aktivite Araştırması’nı ilk olarak 2020 yılında yaptı. 2020’deki fiziksel aktivite oranı yüzde 13.2 olarak kayıtlara geçti. Oranın düşük olmasında pandemi önemli rol oynadı.

İstanbul’un spor haritasını ve spor yöntemlerini gözler önüne seren İstanbul Büyükşehir Belediyesi istiraklerinden Spor İstanbul'un Fiziksel Aktivite Araştırması 2023 yılında bir kez daha yapıldı.

İlçe merkezlerinde yüz yüze ve hane ziyaretleriyle 18 yaş ve üzeri toplam 11 bin 515 kişiye ulaşıldı. 2023 itibarıyla fiziksel aktivite oranı yüzde 35.3’e çıktı. 4 yılda İstanbul’un fiziksel aktivite oranı yüzde 21.7 oranında artış kaydetti. 2023 yılı araştırmasına göre “spor veya egzersiz yapıyorum” diyenlerin oranı yüzde 34,9 oldu. 2022’de bu oran yüzde 29,6’ydı. Böylece İstanbulluların spor ve egzersiz yapma oranı sadece 1 yılda yüzde 5,3 arttı. Rapora göre kadınların yüzde 33,7’si düzenli fiziksel aktivite yaparken, erkeklerde bu oran yüzde 36,1 oldu. 2022’de haftada 150 dakikadan fazla süre fiziksel aktivite yapanların oranı yüzde 11,7 iken, 2023’te yaklaşık dört katına çıkarak yüzde 38,7’yi buldu. Cinsiyetten yaşa ve eğitim düzeyine kadar, İstanbulluların fiziksel aktivite alışkanlıklarını detaylı şekilde ortaya koyan araştırmaya göre, insanlar en çok spor amaçlı yürüyüş yapıyor. Yürüyüşü; fitness, yüzme, koşu, futbol, yoga ve pliates takip ediyor. İstanbulluların spora olan ilgisinin artmasında artan spor tesislerinin de etkisi oldu. 2019’da 42 olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tesis sayısı 2023 sonu itibarıyla 68’e çıktı. 2019’da 6 milyon olan kullanım sayısı, 2023’te 10 milyona çıktı.

ONUR: İSTANBUL’UN HEDEFİ LONDRA’YI YAKALAMAK

2023 Fiziksel Aktivite Araştırması’nı değerlendiren Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “2020’den itibaren fiziksel aktivite araştırmasını yapıyoruz. Bu rapor sayesinde ‘Yaptığımız işi ne kadar iyi yapıyoruz, hangi konularda harekete geçmeliyiz’ gibi soruların yanıtlarına erişip, yol haritamızı belirliyoruz” dedi.

Fiziksel aktivite alışkanlığının gerek sporcu yetiştirme gerekse de kamu sağlığı hedefleri için yerinin yadsınamaz olduğunu vurgulayan Onur, “Bir ülkede ne kadar fiziksel aktivite varsa o kadar sporcu olur. Ne kadar sporcu varsa o kadar elit sporcu, ne kadar elit sporcu varsa o kadar olimpik sporcu… Türkiye gibi bir ülkenin olimpiyatlara 300-400 sporcu göndermesi gerekli. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na sadece 101 sporcumuz gitti. Sayı bireysel görünüp sizi yanıltmasın, voleybol milli takımımız da bu sayının içinde. Öte yandan spor demek sağlık demek. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre hem tip 2 diyabette hem de obezitede Avrupa ülkeleri içinde birinciyiz. Bunları göz önüne alıyoruz ve Spor İstanbul olarak halkımızı harekete çağırıyoruz. Fiziksel aktivite oranını yüzde 13’lerden yüzde 35’lere çıkardık. Bu olumlu ancak hâlâ daha gitmemiz gereken çok yol var. Hedefimiz yüzde 60 oranlarına sahip olan Londra seviyesine gelmek” diye konuştu.

İSTANBUL’UN ŞAMPİYONU KÜÇÜKÇEKMECE

Araştırmada en çok merak edilen sonuç, ilçelerin aktivite sıralamasıydı.

İstanbul’un en çok spor veya egzersiz yapan ilçesi yüzde 47,7 ile Küçükçekmece oldu. İkinciliği yüzde 47,3 ile Üsküdar, üçüncülüğü de yüzde 44,9 ile Sultanbeyli aldı.

İstanbul’un en az spor veya egzersiz yapan ilçesi ise yüzde 16,2’lik oranıyla Esenler oldu. yüzde 21,7 ile Güngören sondan ikinci ve yüzde 21,9 ile de Çatalca sondan üçüncü oldu.