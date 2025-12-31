Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, yeni yılda geçerli olacak vergi ve harç artışlarında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak uygulanacak.

Bu düzenleme kapsamında yurt dışına çıkışlarda ödenen harç tutarı da güncellendi. Mevcut durumda 1.000 lira olan yurt dışı çıkış harcı, 2026 yılında 1.190 liraya yükseltilecek.

Ehliyet harçlarında da artışa gidildi. Buna göre B sınıfı sürücü belgesi için ödenen harç bedeli 5.678 liradan 6.754 liraya çıkarılırken, A sınıfı sürücü belgesi harcı ise 1.883 liradan 2.240 liraya yükseldi.

Pasaport harçları ise şu şekilde:

6 aya kadar: 2.806 TL (2025 yılı ücreti 2.359 TL'ydi)

1 yıl: 4.101 TL (2025 yılı ücreti 3.448 TL'ydi)

2 yıl: 6698 TL (2025 yılı ücreti 5.631 TL'ydi)

3 yıl: 9.516 TL (2025 yılı ücreti 8.000 TL'ydi)

3 yıldan fazla: 13.410 TL (2025 yılı ücreti 11.274 TL'ydi)