Yazar Canan Duman tarafından kaleme alınan yeni nesil liderliğin ele alındığı “İşte Aranan Lider” kitabı raflardaki yerini aldı.

Yönetim danışmanı, eğitmen, yazar Canan Duman tarafından kaleme alınan yeni nesil liderliği ele aldığı kitabı; “İşte Aranan Lider” Kanon Kitap tarafından yayınlanarak raflardaki yerini aldı.

Şirketler “Yıldız Çalışanlarını Neden Kaybeder?” “İşin Geleceği Şimdi” kitaplarından sonra üçüncü kitabı “İşte Aranan Lider”de gelecekte liderliğin nasıl göründüğüne, gelecekteki liderlerin hangi becerilere sahip olacağına değiniliyor.

“Kahraman Liderlik” dönemi sona erecek

Duman kitabında, “Gelecekte post-kahramanlık yani kahraman liderlik dönemi sona erecek. Her şeyi bilen, herkese yön veren, tempoyu belirleyen, çok akıllı olduğu için herkesin takip ettiği baskın liderliğin sonuna gelinecek.

İlişkilere çok daha fazla odaklanan ve liderliğin sadece kendisiyle ilgili olmadığını anlayan yeni türde liderlere ihtiyaç olacak. Liderlikte konumsal güç ve hiyerarşik güç azalacak.

Güç paydaşlara geçecek ve kuruluşları yönetmesi gereken kişilerin otoritesi zayıflayacak” ifadelerine yer veriyor.

Dünyada halihazırda karşı karşıya olunan krizlerin arttığından, salgının, savaşın, gezegenimizi tehdit eden iklim değişikliğinin, çevresel bozulmanın, ekonomik risklerin belirsiz bir geleceği işaret ettiğinden söz eden Duman,

“Dünyanın giderek karmaşıklaşan ve birbirine bağlı sorunları varken hepimizi nitelikli çözümlere ulaşmaktan alıkoyan en önemli eksiklik, liderlik ihtiyacının hem tam olarak tanımlanamaması hem de bir türlü giderilememesidir. Yeni zamanlar yeni liderler ister, zor zamanlar dirençli liderler gerektirir” dedi.

“İşte Aranan Lider”, yeni nesil liderliği tanımlıyor

İşte Aranan Lider kitabında yeni nesil liderde aranan beceriler tanımlanıyor, aynı zamanda liderliği seçmeyi, liderliği öğrenmeyi, liderliği etkileyen trendleri ve liderlik yeterliliklerini kapsayan bölümler içerdiğini belirten yazar, “Liderler neden yalnızdır, herkese uygun tek bir liderlik modeli var mıdır, liderler çatışmaları nasıl çözmelidir, yapay zekâda kim lider olursa dünyayı o mu yönetecek, liderler neden savaş açar gibi sorulara yanıtlar veriyor. Kitap hibrit çalışmaya nasıl liderlik edileceğine değiniyor, liderin performansının nasıl ölçüleceği üzerinde duruyor, alçakgönüllü liderlik, şefkatli liderlik, sürdürülebilir liderlik, verimlilik ve liderlik gibi başlıkları açıyor, liderin profesyonel yaşamını nasıl sonlandıracağını ve emekliliğe sorunsuz geçiş için nasıl planlama yapacağını açıklıyor. Bu kitap yalın üslubu ile dünyada boşluğu hissedilen ve daha da büyüyeceği görülen lider açığına kapı aralıyor. Ülkelerin ve şirketlerin yeni nesil liderler yetiştirmeyi ciddiye almasının önemine ve potansiyel liderlerin bugünden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İşte Aranan Lider, geleceğin liderlerini yetiştirmek ülkelerin ve şirketlerin yüksek getiri sağlayacağı tek yatırım ve şimdi atılan adımlar, 2030, 2050 gibi tarihlerde dünyanın nasıl görüneceğini belirleyecek. Liderlerin mirası ise harekete geçme isteklerine bağlı olacak. İşte Aranan Lider, geleceğe bu açıdan ayna olacak bir misyon üstleniyor.” şeklinde konuştu.

Liderlik neden önemlidir?

Yazar Duman, liderliğin neden önemli olduğunu ise şöyle açıkladı: “Savaşta, salgında, ekonomik çıkmazda öğrendiğimiz en büyük ders, liderliğin en önemli şey olduğudur. Artık neredeyse her kesimde liderliğe ihtiyaç var; sadece siyasi veya ticari senaryolarda değil, aynı zamanda evlerde de. Liderlik neden önemlidir? Çünkü bir ülkenin, şirketin başarılı olup olmayacağını belirleyen kritik faktördür. İşler feci şekilde ters gittiğinde, doğru liderlik kararı gidişatı değiştirebilir ve yenilginin pençesinden zaferi kapabilir. Pek çok insanın farkına varmadığı şey, tüm sorunlarının liderlik sorunları olduğudur. Kitap, liderlik arayışına girişenler ve yanıtlar arayanlar için, görünürde olan veya olmayan birçok şeyi keşfetmeye yardımcı olacak.”