Ağustos ayında trafiğe kaydedilen taşıtların %54,7'si motosiklet, %31,3'ü otomobil, %8,4'ü kamyonet, %2,8'i traktör, %1,6'sı kamyon, %0,7'si minibüs, %0,4'ü otobüs ve %0,1'i özel amaçlı araçlar oldu.

Trafiğe kaydedilen taşıt sayısı, Temmuz ayına kıyasla %23,6 oranında azaldı

Temmuz ayına göre, Ağustos ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı otobüslerde %27,5, özel amaçlı araçlarda %20,0 artarken; otomobillerde %39,2, kamyonlarda %27,9, kamyonetlerde %24,6, traktörlerde %18,9, minibüslerde %10,9 ve motosikletlerde %10,9 azaldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %10,2 oranında düşüş yaşandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre taşıt kayıtlarında farklı eğilimler görüldü

Ağustos 2023’e göre, trafiğe kaydı yapılan özel amaçlı taşıt sayısında %55,6, otobüslerde %32,4, minibüslerde %28,7 ve motosikletlerde %5,7 artış görülürken; otomobilde %26,2, kamyonette %26,2, traktörde %13,1 ve kamyonda %3,5 düşüş kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyon 469 bin 319 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araçların %52,2'sini otomobiller, %19,3'ünü motosikletler, %15,2'sini kamyonetler, %7,4'ünü traktörler, %3,2'sini kamyonlar, %1,7'sini minibüsler, %0,7'sini otobüsler ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ayrıca, Ağustos ayında 935 bin 945 araç devredildi. Devredilen araçların %65,6'sını otomobiller, %14,6'sını kamyonetler, %12,7'sini motosikletler, %2,7'sini traktörler, %1,9'unu kamyonlar, %1,8'ini minibüsler, %0,5'ini otobüsler ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 66 bin 210 otomobil trafiğe kaydedildi

Ağustos ayında kaydedilen otomobillerin %12,7'sini Renault, %9,9'unu Fiat, %8,8'ini Volkswagen, %6,4'ünü Hyundai, %5,9'unu Skoda, %4,8'ini Peugeot, %4,6'sını Citroen ve Toyota, %4,5'ini Opel, %4,0'ını Dacia ve Mercedes-Benz, %3,4'ünü Nissan, %3,1'ini Audi, %2,7'sini Ford, %2,5'ini Honda ve BMW, %2,2'sini Kia, %2,1'ini Chery, %1,5'ini Volvo, %1,2'sini Cupra ve %8,7'sini diğer markalar oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 749 bin taşıt trafiğe kaydedildi

2024'ün Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı %14,7 artışla 1 milyon 749 bin 5'e yükseldi. Aynı dönemde, trafikten kaydı silinen araç sayısı ise %2 azalarak 19 bin 624 olarak kaydedildi. Böylece, yılın ilk sekiz ayında trafikteki toplam araç sayısı 1 milyon 729 bin 381 arttı.

Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı

Bursa’da toplamda 657 bin 181 otomobil, 212 bin 20 kamyonet, 201 bin 864 motosiklet, 77 bin 862 traktör, 33 bin 145 kamyon, 17 bin 212 minibüs, 7 bin 905 otobüs ve 3 bin 915 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

Ülke genelinde ise toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319’a yükseldi.