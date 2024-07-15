EURO 2024, İspanya’nın şampiyonluğuyla sona erdi. Turnuvanın bitiminden sonra Marca, turnuvada en çok dikkat çeken oyuncuları belirledi. En iyi çıkış yapan oyuncuların ilk 11’inde Türkiye’den Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler yer aldı. İşte turnuvanın en iyi çıkış yapan oyuncuları:
Barış Alper Yılmaz – Türkiye
Mikautadze – Gürcistan
Ndoye – İsviçre
Arda Güler – Türkiye
Reijnders – Hollanda
Aebischer – İsviçre
Ratiu – Romanya
Bijol – Slovenya
Hancko – Slovakya
Ferdi Kadıoğlu – Türkiye
Verbruggen – Hollanda
Kaynak: NTV