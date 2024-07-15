EURO 2024, İspanya’nın şampiyonluğuyla sona erdi. Turnuvanın bitiminden sonra Marca, turnuvada en çok dikkat çeken oyuncuları belirledi. En iyi çıkış yapan oyuncuların ilk 11’inde Türkiye’den Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler yer aldı. İşte turnuvanın en iyi çıkış yapan oyuncuları:

Barış Alper Yılmaz – Türkiye

Mikautadze – Gürcistan

Ndoye – İsviçre

Arda Güler – Türkiye

Reijnders – Hollanda

Aebischer – İsviçre

Ratiu – Romanya

Bijol – Slovenya

Hancko – Slovakya

Ferdi Kadıoğlu – Türkiye

Verbruggen – Hollanda