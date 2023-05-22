Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Başkonsolosluğu'nun camlarını gece yarısı saat 03:00 sularında sopayla patlatan saldırganın kamera görüntüleri ortaya çıktı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Dün gece NY Başkonsolosluğu elim bir saldırı olayı yaşadı.

Amerika'da yaşayan Türk toplumu arasında bu olayın, seçimin ikinci tur oylarını provake etmek isteyenler tarafından yapıldığı görüşü yaygın.

Ancak konsolosluktan yapılan açıklamada, her türlü güvenlik önlemi alındığı ve vatandaşların gönül rahatlığı ile oy kullanmaya devam edebileceği çağrısı yapıldı.

2nd Ave tarafından geldiği ve tüm camları elindeki sopa ile patlattığı tespit edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen erkek saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o görüntüler...