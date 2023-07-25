"Uyuz Gölü," hem serinlemek isteyenlerin hem de romatizmal ve cilt hastalıklarıyla mücadele edenlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Bu doğal göl, yer altından kaynayan ve ılık suyuyla dikkat çekmektedir.

Gölün şifalı özelliği, romatizmal ve cilt hastalıkları olan kişiler arasında yaygın bir inançla bilinmektedir. Özellikle uyuz ve kaşıntı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen bu su, hafta sonları çevre köylerden ve hatta kentten gelen birçok ziyaretçi çekmektedir.

Yerel halk, gölün suyunun ılık olduğunu ve ne çok sıcak ne de soğuk olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, insanların rahatça yüzebileceği ve suyunun tedavi edici özelliklerini kaybetmeyeceği anlamına gelir. Su kaynağından çıktığı için doğal bir şifalı su olarak kabul edilmekte ve bu özelliğiyle de dikkat çekmektedir.

"Uyuz Gölü," koruma altına alınan nadir travertenlerle çevrili olması nedeniyle de görsel açıdan ilgi çekicidir. Ziyaretçiler hem hastalıklarına şifa arayışında olurken hem de serinlemek amacıyla bu doğal güzelliğin tadını çıkarabilmektedirler.

Köy muhtarı tarafından gölün genişletilmesi ve bakımının düzenli olarak yapılması düşünüldüğünde, daha fazla insanın bu şifalı gölü ziyaret etmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki "Uyuz Gölü," doğal kaynak suyu ve şifalı özellikleriyle romatizmal ve cilt hastalıkları ile mücadele edenlerin umut kaynağı olmuştur. Aynı zamanda serinlemek isteyenlerin de ilgisini çeken bu göl, doğal güzellikleri ve şifalı sularıyla bölgede önemli bir ziyaret noktası haline gelmiştir.